Chivite se ve como presidenta con sus actuales socios tras las elecciones: "No veo mayorías en torno al señor Esparza"

La presidenta de Navarra ve una "radicalización" en UPN en esta legislatura y no baraja llegar a un acuerdo de Gobierno con EH Bildu

Dice que "Elma Saiz no se va de consejera de Hacienda de este Gobierno para darle la alcaldía a nadie"



PAMPLONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra y candidata del PSN en las próximas elecciones de mayo, María Chivite, se ve como jefa del Ejecutivo la próxima legislatura y cree que las relaciones con sus actuales socios -Geroa Bai y Podemos- se mantienen fuertes para repetir la actual fórmula de coalición. "No veo mayorías en torno al señor Esparza -UPN-", ha dicho, para afirmar que no contempla llegar a un acuerdo de Gobierno con EH Bildu y que en la formación regionalista ve una "radicalización" en los últimos años.

Chivite se ve como presidenta el próximo verano, tras los comicios, a los que se presenta "más consciente, más conocedora de la realidad que es el Ejecutivo" y con la "madurez" que dice que ha adquirido estos cuatro años de legislatura, "habiendo pasado por momentos muy complicados y con la confianza de que hemos sido capaces de afrontarlos". "Eso me da también mucha seguridad", ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press.

La presidenta ha señalado que ésta "ha sido una legislatura en la que hemos funcionado con los socios de Gobierno, más allá de que al ser tres partidos diferentes, siempre hay roces". Y ha indicado que el objetivo del PSN es "incrementar su base social, incrementar el apoyo ciudadano y volver a liderar el próximo Gobierno de Navarra, que queremos que sea un Gobierno de marcado carácter progresista y con más peso del PSN".

Ha reconocido que ha habido "roces" con sus socios de Gobierno, pero ha manifestado que "más del 90 por ciento de las cuestiones que hemos llevado a sesión de Gobierno han salido por el conjunto del Gobierno". "¿Ha habido cuestiones puntuales en las que nos hemos diferenciado? Claramente y creo que era de esperar en las políticas más relacionadas del euskera, aunque ha habido un incremento en el presupuesto para el fomento del euskera", ha dicho, para afirmar que "hay muchísimas más cosas que nos unen que las diferencias que existen, que las hay, para eso somos partidos políticos diferentes".

María Chivite, que ha asegurado que el Partido Socialista de Navarra decidirá cuáles son sus acuerdos de Gobierno, ha aseverado que "el PSN no tiene pensado llegar a un acuerdo de Gobierno con EH Bildu, lo dijimos en 2019; no ha habido ningún acuerdo de Gobierno con EH Bildu, y no es el escenario que maneja el PSN". "Aspiramos a tener un mayor apoyo social para que no necesitemos de otros apoyos parlamentarios fuera de lo que son los grupos que formamos el Gobierno actual", ha afirmado.

Sobre la posibilidad de acordar con la coalición abertzale intercambio de apoyos para que el PSN lidere el Gobierno foral y EH Bildu el Ayuntamiento de Pamplona, Chivite se ha mostrado tajante al señalar que "no" y ha asegurado que "queremos liderar el Ayuntamiento de Pamplona y creo que la apuesta política que hemos hecho ratifica esa apuesta". "Quiero dejar bien clara esta cuestión: Elma Saiz no se va de consejera de Hacienda de este Gobierno, con una apuesta muy fuerte que hace el PSN al Ayuntamiento de Pamplona, para darle la alcaldía a nadie, sino para que esté una opción real de izquierdas liderando el Ayuntamiento de Pamplona", ha manifestado.

Chivite ha señalado que "llevamos 8 años de inacción en Pamplona y pongo el ejemplo más claro, la pasarela de Labrit, con la que Pamplona ha perdido 8 años". A su juicio, con Elma Saiz "hay una opción real, solvente, fiable, capaz de llegar a acuerdos". "La trayectoria avala a Elma para liderar una opción política en Pamplona y para dar un empuje a la ciudad", ha defendido.

Ha expuesto la presidenta que con EH Bildu "nos separan muchas cosas", "nos separa un modelo institucional, pero sobre todo nos separa un rechazo explícito a lo que fue ETA, al daño que produjo y al error que fue la banda terrorista". "Y hemos llegado a acuerdos puntuales con EH Bildu porque se ha puesto en el centro la ciudadanía, los servicios públicos, ayudar a los más vulnerables... En temas muy puntuales sí, en temas de Gobierno, no", ha manifestado.

DIVISIÓN DE NAVARRA SUMA

Sobre si la ruptura de Navarra Suma va a pasar factura a los partidos de derecha en las elecciones, Chivite ha afirmado que "sí", "no hay que ser muy listo para saber que cuando tres formaciones políticas, en vez de concurrir en una única coalición, concurren diferenciadas, hay tres restos que se quedan sin sumar escaños". "Si Podemos e I-E hubieran ido juntos en 2019 hubieran sacado un escaño más", ha comentado, para incidir en que "la decisión de ir separados va en detrimento de la propia derecha".

En cuanto a la posibilidad de formar un Gobierno de PSN y UPN tras las elecciones, Chivite ha contestado que "el PSN quiere reeditar el actual Gobierno, un Gobierno de progreso, y con la trayectoria de Navarra Suma esta legislatura sinceramente creo que nos separan muchísimas posiciones". "Nuestra apuesta es por reeditar la actual fórmula de Gobierno, con un mayor apoyo social que nos permita no depender de formaciones políticas de fuera", ha sentenciado.

Chivite ha indicado que en las relaciones entre UPN y PSN "se han cambiado las tornas" con respecto a años atrás: "Cuando era una cuestión de utilidad para UPN, el PSN le venía bien, y cuando es al revés no ha sido así. UPN no ha actuado con la misma responsabilidad que lo hizo el PSN en momentos de especial dificultad", ha declarado, y ha indicado que "más allá de las relaciones personales, que no digo que con Javier Esparza sean malas, creo que los posicionamientos políticos y la radicalización de UPN a lo largo de esta legislatura dificultan".

Chivite ha recordado que "el PSN aspiraba a liderar un Gobierno de progreso y lo consiguió" y ha opinado que "UPN está alejado de las instituciones, y no solo de las instituciones, yo lo veo alejado de las peticiones que hace la ciudadanía navarra". "Somos una Comunidad diversa y tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos y UPN ha decidido practicar la política inútil porque el voto de los miles de navarros a UPN no ha servido para nada", ha afirmado.

Según ha defendido, "éste ha sido un Gobierno del conjunto de Navarra, lo ha sido de las empresas, de los trabajadores, de lo rural, de lo urbano, del medio ambiente, de la Ribera...". "Si hay ciudadanía navarra que quiere que su voto sirva para algo, votar a UPN no ha servido para absolutamente nada", ha insistido.

Preguntada por la posibilidad, como ha dicho Esparza (UPN), de que pudiera haber votantes socialistas que voten en esta ocasión a UPN, María Chivite ha señalado que "todas las encuestas que vamos conociendo le dan un crecimiento al PSN, por lo tanto lo que cuenta Esparza no es muy real". "Políticas radicales este Gobierno no ha hecho, posiciones políticas radicales son las que ha tenido el señor Esparza a lo largo de la legislatura", ha indicado.

Igual que se ve presidenta tras las elecciones, Chivite destaca la figura de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo central. "Hay mucho empeño de la derecha en que Pedro Sánchez no siga siendo el presidente del Gobierno de España en la próxima legislatura, pero yo veo a un presidente fuerte, solvente, que ha sido capaz de sacar todas las iniciativas adelante en el Congreso; un presidente que ha sabido poner a España en el liderazgo de los países de la UE", ha dicho, para exponer que Sánchez "ha sido capaz de hacer cosas que jamás habíamos visto a otros presidentes del Gobierno de España en otra legislatura".