Chivite viaja esta semana a China para suscribir la inversión de Hithium en Navarra, "la primera que hacen en Europa"

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite, el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, y el director de Inversiones de Hithium, Hao Wang, durante una rueda de prensa en el Palacio de Navarra - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que desde este domingo y hasta el viernes de la próxima semana realizará un viaje institucional a China, del que "va a formar parte de la agenda esa firma con Hithium" sobre la inversión de la compañía en la Comunidad foral.

En respuesta a los medios de comunicación, Chivite ha explicado que en dicha firma estarán presentes autoridades chinas y españolas. Sin embargo, ha destacado que todavía "tenemos, lo dijimos desde el primer momento, mucho trabajo que realizar". Entre otras cuestiones, "constituir una empresa público-privada para el desembarco de esa inversión en nuestra comunidad".

"Es un requisito que las autoridades chinas autoricen la salida de esta inversión. Estamos hablando de la primera inversión que hacen en Europa, por lo tanto, creo que es un hito muy importante", ha manifestado.

Ha añadido Chivite que, además, dentro de la agenda "va a haber más visitas en esa labor de diplomacia comercial que estamos haciendo en empresas que tienen que ver con sectores económicos que son potentes en nuestra comunidad".

"Porque como bien dice el consejero Irujo, tenemos fuertes ecosistemas en el ámbito de la automoción, tenemos un fuerte ecosistema en el ámbito de las renovables, y las empresas que vamos a visitar están en esos ámbitos", ha dicho. En este sentido, Chivite ha incidido en que además de la firma con Hithium se realizarán "nuevas visitas para seguir vendiendo a Navarra como una comunidad muy atractiva para la inversión".

Preguntada por más detalles sobre la inversión de Hithium en Navarra, María Chivite ha respondido que "conforme vayamos avanzando, iremos dando la información oportuna".