Chivite visita el nuevo módulo cubierto de atletismo en el Estadio Larrabide

Foto de familia de la visita de la presidenta María Chivite al nuevo módulo cubierto de atletismo en el Centro de Tecnificación Deportiva Estadio Larrabide. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha visitado este miércoles el nuevo módulo cubierto de atletismo en el Centro de Tecnificación Deportiva Estadio Larrabide. Un proyecto que ha contado con una inversión total de 4,66 millones de euros.

Durante su visita, la presidenta ha agradecido a los deportistas su colaboración durante un año de obras y ha destacado que se trata de "una nueva infraestructura deportiva pública, que ha sido posible gracias a la colaboración interinstitucional, puesto que la primera fase se ha ejecutado en su mayor parte gracias a una subvención de 4 millones de euros del Consejo Superior de Deportes".

También ha subrayado que "no solo permitirá dejar de estar pendientes de la meteorología", sino que viene acompañada de "otras mejoras que también llegarán próximamente a este módulo: en una segunda fase habilitaremos nuevos espacios y renovaremos la tecnología para que los y las atletas entrenen mejor. Estoy segura de que estos nuevos medios tendrán su reflejo en resultados".

Además, Chivite ha valorado que "una sociedad deportista es una sociedad mejor. El deporte bien entendido nos une, nos hace más resilientes e incluso más tolerantes. Navarra es una de las comunidades donde más deporte se practica en España gracias, entre otras cosas, a que existen magníficas instalaciones como esta. Y este nuevo módulo será un argumento más a favor de nuestra candidatura a Región Europea del Deporte 2027".

Para finalizar ha agradecido a la Federación Navarra de Atletismo, los clubes y el Instituto Navarro del Deporte y la Actividad Física, por el trabajo conjunto par definir "cómo tenían que ser estas instalaciones".

En la visita ha estado acompañada de la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola; de la secretaria general del Consejo Superior de Deportes, Sara Tuñón Biurrum; del director gerente del INDAF, Jorge Aguirre y subdirectores de este organismo; del vicepresidente de la Federación Navarra de Atletismo, Iñigo Pérez; Aitor Canibe, director general de la Fundación Deporte Joven; de los senadores, Sergio Barasoáin y Antonio Magdaleno; de presidentes de clubes, deportistas y entrenadores.

Por su parte, Tuñón ha subrayado que "este módulo de atletismo es un ejemplo de colaboración institucional" y ha puesto en valor "las facilidades que ofrece a los deportistas" esta nueva infraestructura.

Desde la FNA, Pérez ha agradecido "la modernización de las instalaciones que serán un referente a nivel nacional cuando esté completado el nuevo módulo". Y el entrenador del programa de tecnificación nacional y presidente del Pamplona Atlético, Francis Hernández, ha dicho que "ahora con esta instalación magnifica nos va a permitir entrenar en mejores condiciones y en invierno".

NUEVO MÓDULO CUBIERTO

El nuevo módulo de atletismo sustituye al graderío del estadio y cuenta con un edificio de dos plantas y dos entreplantas, con una superficie total de 4.267,46 m2. En la planta baja se disponen cinco calles de carrera de 60 metros, con espacios específicos para salto de longitud, triple salto y altura. Además, hay un área de calentamiento que rodea las pistas y gradas con acceso exterior. También se han habilitado aseos para público y atletas, incluyendo espacios adaptados y almacenes para jueces y juezas, así como para el material deportivo.

En la primera planta dispone de una sala multifuncional y varios espacios técnicos, entre ellos una sala de foto-finish con visibilidad directa de la pista exterior, una sala de megafonía y otra de reuniones. También en la primera planta, y como parte de la segunda fase aún por ejecutar, el módulo contará con un gimnasio de peso libre y una plataforma de caída de peso muerto con una superficie de 400 m2. También incluirá una pista de entrenamiento de lanzamiento de jabalina y dos aros de entrenamiento de lanzamiento. El importe total de la ejecución, incluyendo honorarios de dirección, ascenderá a 1.470.000 euros (IVA incluido).

Además, el edificio dispone de un cuarto de instalaciones para albergar los sistemas proyectados, "garantizando un uso eficiente de los recursos energéticos". También dispone de núcleos de comunicación entre las plantas para "optimizar la accesibilidad y evitar la pérdida de espacios de paso", un cuarto de limpieza y una sala de fisioterapia equipada con agua fría y ACS para la recuperación de los deportistas.

DISEÑO Y SOSTENIBILIDAD

El diseño del módulo se basa en el uso de módulos prefabricados metálicos, lo que permite generar volúmenes estructurados con un alto nivel de modulación. La fachada principal incluye un sistema de lamas horizontales que "armonizan con el Polideportivo Larrabide, reforzando así la identidad del conjunto deportivo". En el interior, la arquitectura apuesta por espacios funcionales de bajo mantenimiento, con una estructura visible y un falso techo acústico que integra líneas de iluminación para mejorar la acústica y el confort visual.

El nuevo módulo incluye un sistema fotovoltaico de autoconsumo de 60 kWp. Esta iniciativa, promovida por el Departamento de Industria y Transición Ecológica y Digitalización Empresarial del Gobierno de Navarra, contribuye a la eficiencia energética del complejo. También durante la obra, se han extraído e inertizado dos tanques de gasoil, uno de ellos perteneciente a la Casa de la Juventud, en el marco de la transición hacia una calefacción más eficiente basada en gas para el nuevo módulo.

DESARROLLO DE LAS OBRAS

Desde el inicio de las obras, el 19 de diciembre de 2024, se ha diseñado un plan de uso deportivo que ha permitido mantener operativa la instalación para entrenamientos y competiciones. Únicamente se cerró la pista de atletismo durante los días en que se llevó a cabo la demolición por motivos de seguridad. Además, se han reubicado temporalmente el espacio de jueces y juezas y la sala de foto-finish para garantizar el desarrollo de las competiciones sin interrupciones.

Uno de los primeros pasos en la ejecución del proyecto fue aislar la zona de las gradas de atletismo mediante un vallado perimetral, asegurando la protección de las personas usuarias del Centro de Tecnificación Larrabide sin afectar a la pista de atletismo ni a la iluminación de los edificios cercanos. Asimismo, se puso en marcha un plan de demolición con gestión integral de residuos, realizando una separación controlada de materiales como metales, madera, plástico, vidrio, azulejos y cerámica para minimizar el impacto medioambiental. La demolición se ejecutó con equipos de bajo impacto y técnicas diseñadas para reducir la generación de polvo ambiental.

Esta actuación ha sido posible gracias a una subvención de 4 millones de euros concedida por el Consejo Superior de Deportes (CSD) en el marco de los Presupuestos Generales del Estado de 2023.