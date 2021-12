Chivite visita Villava y Burlada para comprobar los efectos del desbordamiento del río Arga

Este domingo visitará localidades de la Zona Media y de la Ribera, donde estas últimas se preparan para recibir la avenida del Ebro

PAMPLONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha visitado este sábado Villava y Burlada, dos de las localidades más afectadas por el desbordamiento del río Arga, y ha sido informada por las autoridades municipales de los daños causados por la riada.

Este domingo tiene previsto trasladarse a diversas localidades de la Zona Media y Ribera para conocer los efectos de la avenida, mientras otros miembros del Gobierno acudirán a varias poblaciones que también han sufrido las consecuencias de las riadas.

Chivite, acompañada por el vicepresidente y consejero de Presidencia, Igualdad Función Pública e Interior, Javier Remírez, y la directora general de Interior, Amparo López Antelo, ha visitado Burlada y Villava, donde ha sido informada de forma detallada de los daños causados por el desbordamiento del Arga, aún perceptibles en cortes puntuales de luz y la inundación de garajes, por la alcaldesa de Burlada, Ana Góngora, y el alcalde de Villava, Mikel Oteiza.

María Chivite, que ha conversado con concejales de ambas localidades, integrantes de los servicios de emergencias y responsables de las policías municipales, así como con vecinos y vecinas, tiene previsto desplazarse este domingo, junto con el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza y la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, a diversas localidades de la Ribera afectadas por las avenidas, en concreto Funes, Falces, Tudela, Buñuel y Ribaforada, donde se entrevistará con las autoridades municipales respectivas.

Según ha informado el Ejecutivo foral en un comunicado, en la cuenca del río Arga, el máximo de la crecida ha registrado el mayor valor en este aforo en los últimos 20 años, y desde el embalse de Eugi se ha reducido el vertido desde 90 hasta 55 m3/s. El pantano ha conseguido reducir el máximo de la avenida en Pamplona en unos 60 m3/s aproximadamente.

Por otra parte, la Dirección General de Interior del Gobierno de Navarra y el Servicio de Protección Civil y Emergencias han alertado a los alcaldes y alcaldesas de las localidades situadas en el recorrido del río Ebro con el fin de que adopten medidas preventivas para evitar riesgos entre la población y reducir al máximo posible los efectos de la avenida. El río ya se ha desbordado en varios puntos afectando a las carreteras de la zona, algunas de las cuales ya habían sido cortadas previamente de forma preventiva.

El Comité Asesor de Emergencias ha conocido, en el transcurso de la reunión mantenida este sábado, el hallazgo del cuerpo de la persona de Elizondo desaparecida ayer viernes, en el interior de su coche sumergido en el río en Lesaka, por lo que ya son dos las víctimas mortales en Navarra del temporal de lluvias asociado a la borrasca Barra. El rescate del cadáver se ha aplazado hasta mañana domingo porque la fuerza de la corriente y la escasa visibilidad hacían inviable esta tarde la maniobra.

EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES

En el río Aragón antes de la confluencia con el Arga, la tendencia general de todos los aforos es descendente. El embalse de Itoiz ha retenido un caudal punta superior a los 700 m3/s y el de Yesa ha laminado un caudal próximo a los 800 m3/s. El caudal máximo del Aragón registrado en Caparroso ha sido de 900 m3/s, al principio de la pasada madrugada.

En el Ega la punta de la crecida ha superado Andosilla con algo menos de 300 m3/s, y en San Adrián ha coincidido con caudales muy altos en el Ebro, río que ha pasado por Mendavia este mediodía con un caudal máximo cercano a los 1.400 m3/s, mientras que la Confederación Hidrogáfica del Ebro indica que todavía no es posible afinar en la predicción sobre la riada en Castejón por multitud de variables no controladas como la laminación natural, rotura de motas, etc. Por ese motivo, la previsión contempla una horquilla muy amplia de un caudal máximo de entre 2.500 y 3.000 m3/s, durante esta tarde y la madrugada del domingo.

AFECTADAS TRES CARRETERAS PRINCIPALES Y UNA TREINTENA DE LA SECUNDARIA

Por lo que se refiere a las carreteras, a las 20 horas, en la red principal están cortadas la N-121-A (Pamplona-Behobia) al estar cerrados los túneles de Belate y Almandoz, y la N-113 (Pamplona-Madrid) en el pk. 75. En la AP-15 (Autopista de Navarra), está cortado preventivamente el carril izquierdo entre los pk 14,3 y 13,4 en sentido sur y 9,4 y 13,4 en sentido norte por la crecida del rio Ebro, y la salida número 13, que da servicio a las localidades de Castejón y Valtierra.

En la red secundaria son una treintena los tramos afectados por cortes preventivos, inundaciones, desprendimientos y nevadas, por lo que se aconseja no circular salvo cuando sea estrictamente necesario y consultar el estado de la red viaria antes de iniciar un desplazamiento en la web www.incidenciascarreteras.navarra.es y en el teléfono de información 848 423 500.

El Gobierno de Navarra y los ayuntamientos afectados por las inundaciones reiteran su llamamiento a la ciudadanía para que evite acercarse a zonas inundables, al constatarse casos de "comportamiento irresponsable e imprudente que suponen un riesgo tanto para esas personas como para quienes tuvieran que intervenir en el caso de ser necesario su rescate". "Esas personas pueden llegar a requerir la intervención de equipos de salvamento que obligaría a derivar recursos necesarios en actuaciones urgentes derivadas de esta situación excepcional", ha remarcado.