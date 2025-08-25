El Ciclo Andante de la Orquesta Sinfónica de Navarra inaugura esta semana su nueva edición y visitará diez localidades

PAMPLONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Navarra/Nafarroako Orkestra Sinfonikoa (OSN/NOS) ofrecerá esta semana en Viana y Roncal los dos primeros conciertos de su Ciclo Andante 25-26, con Lauren Roth como concertino y directora. El ciclo celebra su décimo aniversario y visitará un total de diez localidades de la Comunidad foral, tres más que el curso pasado.

El concierto en Viana tendrá lugar el jueves 28 a las 20 horas en las Ruinas de San Pedro y se desarrollará en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad. Las entradas tienen un precio de 6 euros y se pueden adquirir en la web de la OSN.

La actuación en Roncal será el viernes 29 a las 19.30 horas en la Iglesia de San Esteban y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento del municipio y de la Fundación Museo Julián Gayarre. Las entradas cuestan 18 euros y están a la venta en el correo info@juliangayarre.com y el teléfono 649 275 532.

El programa de ambos eventos incluye la Suite n.º 2 de Música acuática de George Frideric Händel, el Concierto de Brandemburgo n.º 1 de Johann Sebastian Bach y la Sinfonía n.º 29 de Wolfgang Amadeus Mozart.

Lauren Roth ha sido nombrada recientemente concertino asistente de la Orquesta Sinfónica de Atlanta (EEUU). Anteriormente, fue concertino de la Orquesta Sinfónica de Tucson y profesora adjunta de violín en la Universidad de Arizona. Es licenciada por la Universidad de Washington y posee un Máster en Música del Instituto de Música de Cleveland, donde fue alumna de William Preucil.

Las próximas citas del Ciclo Andante 25-26 serán el 19, 20 y 21 de febrero de 2026, cuando la OSN/NOS se desplazará a la Casa de Cultura de Bera, al Auditorio del Carmen de Sangüesa y a la Casa de Cultura de Mélida; el 9 y el 10 de abril, al Centro Cultural Los Llanos de Estella-Lizarra y a la Casa de Cultura de Peralta; y el 22, 23 y 24 de abril, al Auditorio Barañáin, al Centro Cultural de Corella y al Centro Cultural Iortia Kultur Gunea, en Alsasua.

En la edición 24-25, más de 2.000 personas asistieron a los siete conciertos de la temporada, que tuvieron lugar en Puente La Reina/Gares, Roncal/Erronkari, Barañáin, Estella-Lizarra, Lesaka, Sangüesa/Zangoza y Altsasu. Contaron con la colaboración de los ayuntamientos de los respectivos municipios.

El Ciclo Andante tiene como objetivo llevar el gran repertorio clásico a distintos rincones de la Comunidad foral, más allá de las localidades en las que la OSN/NOS desarrolla sus temporadas de abono (Pamplona, Tafalla y Tudela). Comenzó en la Temporada 15-16 como 'Sinfónica en Navarra', nombre que mantuvo hasta el curso 23-24.

En esta edición, el ciclo cuenta con la colaboración de Fundación Baluarte, Gobierno de Navarra, Fundación La Caixa y Autopistas de Navarra.

Además de visitar distintos puntos de la Comunidad foral con el Andante, la OSN/NOS también se desplazó durante la temporada pasada a otras comunidades para actuar en varios ciclos y festivales, en concreto, a Castilla y León, donde compartió escenario con el Orfeón Pamplonés en el Otoño Musical Soriano; al País Vasco, donde participó en el concierto anual del Orfeón Donostiarra y en la Temporada de Kursaal Eszena en San Sebastián, así como en la Temporada ABAO Bilbao Ópera en el Palacio Euskalduna, en ABAO Txiki en el Teatro Arriaga y en el Festival Musika Música en Bilbao; y a Castilla La Mancha, como invitada a la Semana Religiosa de Cuenca. En el 25-26 también estará presente en algunas de estas citas y en otros compromisos.