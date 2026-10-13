Un ciclo de conferencias y una App para celebrar el primer aniversario de los Gigantes de la Catedral

PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Occidens, con el impulso del Cabildo de la Catedral de Pamplona, organiza durante el mes de octubre un ciclo de tres conferencias dedicado a los Gigantes de la Catedral, coincidiendo con el primer aniversario de la presentación pública de los Reyes de Occidente, celebrada el 1 de noviembre de 2025.

Las sesiones permitirán acercarse al proyecto desde tres perspectivas complementarias: la historia de los antiguos gigantes de la Catedral y la documentación conservada sobre ellos; los referentes históricos, el diseño y la simbología empleados en la concepción de las nuevas figuras; y, finalmente, el proceso de modelado digital y su posterior materialización.

El ciclo comenzará el jueves 15 de octubre con la conferencia 'Breve historia de los Gigantes de la Catedral', impartida por Alejandro Aranda, doctor en Historia y responsable de Bienes Muebles de la Archidiócesis de Pamplona.

El jueves 22 de octubre, Jorge Urdánoz, autor de los Gigantes de la Catedral y conservador-restaurador de patrimonio cultural, impartirá la conferencia 'Referentes, diseño y simbología de los Gigantes'.

El ciclo concluirá el jueves 29 de octubre con la conferencia 'Modelado digital y materialización de las figuras', también impartida por Jorge Urdánoz.

Las tres sesiones estarán ampliamente ilustradas con fotografías de documentos históricos, imágenes antiguas de gigantes de diferentes territorios, pinturas y obras utilizadas como referentes, diseños originales de las figuras, imágenes de su modelado digital y fotografías de las diferentes fases de construcción. Este material permitirá observar también detalles y elementos de los gigantes que, por sus dimensiones o ubicación, resultan difíciles de apreciar una vez terminadas las figuras.

UN PROYECTO DE RECUPERACIÓN PATRIMONIAL

El ciclo se enmarca en el primer aniversario de la presentación pública de los Reyes de Occidente, primera pareja materializada dentro del proyecto de recuperación de los Gigantes de la Catedral de Pamplona.

La documentación histórica permite situar la presencia de gigantes vinculados a la Catedral desde hace más de cuatro siglos y acredita la existencia de una antigua comparsa formada por seis figuras organizadas en tres parejas. Al no conservarse las figuras originales ni conocerse actualmente imágenes que permitan determinar con exactitud cuál era su aspecto, el proyecto contemporáneo no plantea una reproducción literal, sino una reinterpretación históricamente fundamentada.

Los Reyes de Occidente fueron presentados públicamente la tarde del 1 de noviembre de 2025 en el atrio de la Catedral, donde realizaron sus primeros bailes ante el público. Su realización supuso la culminación de la primera fase material de un proceso de recuperación iniciado más de una década antes.

Las conferencias forman parte de las acciones de divulgación desarrolladas en torno al proyecto, destinadas a facilitar el conocimiento de los orígenes de estas figuras, su relación histórica con la Catedral y el proceso contemporáneo seguido para recuperar este patrimonio desde la investigación, la creación artística y la participación de diferentes disciplinas profesionales.

LOS GIGANTES, TAMBIÉN EN REALIDAD AUMENTADA

Coincidiendo con esta efeméride, se ha publicado también una aplicación móvil dedicada a los Gigantes de la Catedral, que amplía las posibilidades de conocer el proyecto más allá de la visita presencial y de las salidas de las figuras.

En ella se reúnen contenidos sobre la historia de los gigantes, el proyecto de recuperación, su proceso creativo y constructivo, la simbología de sus distintos elementos, la música y la danza, además de una galería de fotografías y vídeos y una sección de noticias.

Uno de sus elementos más singulares es la realidad aumentada, que permite visualizar los gigantes a través de un dispositivo móvil e integrarlos virtualmente en el espacio que rodea a la persona usuaria.

Las figuras pueden contemplarse en un formato reducido, de aproximadamente 60 centímetros, pensado para situarlas en un espacio interior y poder rodearlas y observar sus detalles desde diferentes puntos de vista. También es posible reproducirlas a tamaño real, lo que permite colocar virtualmente los gigantes en la vía pública u otros espacios abiertos y aproximarse a sus dimensiones reales sin necesidad de que las figuras se encuentren físicamente allí.

La herramienta permite igualmente realizar capturas de estas recreaciones y compartirlas, convirtiendo la realidad aumentada en una nueva vía de acercamiento a la configuración formal y escultórica de los gigantes.

Se incorpora además una sección de noticias y la posibilidad de activar notificaciones para recibir información sobre próximas salidas, actividades y contenidos divulgativos relacionados con los gigantes catedralicios.

La aplicación móvil es gratuita y ya se encuentra disponible en la App Store de Apple y en Google Play para dispositivos Android. Además de la aplicación, puedes seguir toda la actualidad sobre las figuras a través de las cuentas oficiales de los Gigantes de la Catedral en Instagram, TikTok y YouTube.

Los Reyes de Occidente permanecen expuestos durante todo el año en la Cillería de la Catedral, una sala contigua al claustro e integrada en el recorrido del Museo de la Catedral.

Este espacio expositivo no se limita a mostrar los gigantes como resultado material del proyecto, sino que permite conocer las distintas dimensiones que han intervenido en su recuperación. Junto a las propias figuras, diferentes recursos audiovisuales e interactivos muestran el proceso creativo y su posterior materialización, desde la investigación, el diseño y el modelado digital hasta el trabajo desarrollado por los distintos talleres y profesionales que participaron en su construcción. La exposición permite de este modo comprender la complejidad de un proceso en el que han intervenido profesionales de distintos ámbitos.

El espacio museístico presta asimismo atención al patrimonio cultural asociado a los gigantes. La música y la danza no se plantean como elementos accesorios, sino como parte de la forma en que estas figuras adquieren movimiento y recuperan su función ceremonial y pública.

La visita a este espacio forma parte del recorrido del Museo de la Catedral de Pamplona y requiere la correspondiente entrada de acceso al museo. Para consular los horarios de apertura y las tarifas, visitar la página web del museo catedralicio.