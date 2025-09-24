El ciclo 'Confluencias: miradas hacia otras disciplinas' se abre este jueves en la Sala de Armas de la Ciudadela

PAMPLONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclo cultural 'Confluencias: miradas hacia otras disciplinas' regresa este jueves a la Sala de Armas de la Ciudadela, con la primera sesión del programa, que lleva por título 'Cocina: nuevas formas feministas de hacer y de pensar la cocina'. El encuentro, a las 19 horas, reúne a las creadoras María Lo y María Arranz, quienes dialogarán moderadas por la navarra Joanna Artieda. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Esta es la primera de las cuatro sesiones, que se celebrarán hasta el 11 de diciembre, organizadas por el Ayuntamiento de Pamplona y comisariadas por Letraheridas. Confluencias se concibe como un proyecto cultural feminista, un espacio de encuentro, diálogo y reflexión, que busca seguir dando voz y protagonismo a lo que las mujeres están generando con su trabajo, sus discursos y sus obras, según ha informado el Ayuntamiento.

Una de las protagonistas de este jueves es la creadora gaditana María Lo, ganadora, en 2022, del talent show de cocina Masterchef 10, lo que la llevó a estudiar en el Basque Culinary Center durante 6 meses el Máster en Técnica, Producto y Creatividad, mientras compaginaba la creación de contenido y divulgación en redes sociales de todo lo relacionado con la cocina. Anteriormente, estudió dirección hotelera y trabajó en Berlín, Abu Dhabi y Barcelona, sobre todo especializada en la organización de caterings y eventos de gran escala en la parte de sala.

La cocina de María Lo se basa en la buena materia prima, en entender de dónde vienen los productos que llegan a la mesa, en aplicar las bases tradicionales de la cocina y en intentar convencer a la gente que dedicarle tiempo al cocinar es un acto de amor y de cuidado para uno mismo y para los demás.

PERIODISMO Y PASTELERÍA

La otra protagonista del encuentro es María Arranz López, periodista especializada en temas de cultura, feminismo y gastronomía que actualmente trabaja en 'El País Gastro'. Ha colaborado en 'El Periódico de España', 'Condé Nast Traveler', 'Vein', 'Cadena SER' o 'M21 Radio' y ha sido coordinadora editorial en publicaciones como 'Freeda', 'Revista Madriz' o 'Le cool Barcelona'. Escribe la newsletter sobre cultura contemporánea 'Mirror Maze' y, en 2013, contribuyó a fundar 'FUET Magazine', una revista en papel dedicada a las relaciones entre la comida y la cultura.

Además, ha formado parte de Cocinar Madrid, un colectivo multidisciplinar que utiliza la cocina como herramienta de investigación antropológica y realiza a menudo charlas y talleres que trazan conexiones entre el universo de la comida y otros territorios como la literatura, el arte o la política. En 2024, publicó 'El delantal y la maza' en Col&Col Ediciones, un ensayo sobre el complejo vínculo que existe entre el feminismo y la cocina.

La tercera participante en el encuentro, en calidad de facilitadora, es la navarra Joanna Artieda, que se define como 'pastelera con alma de artista'. Estudió Bellas Artes y ha transformado lo dulce en una herramienta de creación, identidad y evolución. Reconocida como Mejor Chef de España (2016), primera mujer en lograrlo, y nombrada Mejor Pastelera del Mundo (2024) por la Academia Francesa de Gastronomía, entre otros galardones, forma parte de los nombres que marcan el rumbo de la pastelería internacional.

En 2005 recibió el premio al mejor trabajo nacional de pastelería, y en 2023 publicó 'Las cuatro estaciones', un libro con 40 creaciones inspiradas en la estacionalidad y sus orígenes. Ha sido premiada también con el galardón de Excelencia Navarra (2024) y considerada una de las 10 pasteleras que marcan tendencia en el mundo. Lidera su propio estudio creativo de I+D, centrado en la innovación y en el desarrollo de experiencias únicas. Este año, abre en Riad (Arabia Saudita) su primera pastelería como cofundadora, con el nombre de Sunlit Circle Playlist.