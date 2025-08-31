Ciencia y arte, enfermedades raras, IA o protección a la infancia, temas de los Cursos de Verano de la UPNA

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) cuenta con una variada oferta de cursos de verano que se desarrollarán en el mes de septiembre y que abordan temáticas como la ciencia y el arte (en Estella-Lizarra), el cooperativismo agrario (Olite) o las enfermedades raras, la inteligencia artificial, la protección a la infancia y adolescencia o los terroristas arrepentidos (todos ellos, en Pamplona).

El primero de los cursos, bajo el título 'Ciencia y arte. Caminos de ida y vuelta' tendrá lugar en Estella-Lizarra entre los días 11 y 13 de septiembre. Organizado por el catedrático de la UPNA Joaquín Sevilla y por el artista y docente Patxi Araujo, abordará los puntos de conexión entre arte y ciencia de la mano de artistas y científicas que han transitado esos caminos. Se contará, entre otras personas que relatarán su trayectoria, con Sonia Elizondo, ingeniera, poeta y activista; Abelardo Gil-Founier Martínez, artista, físico e investigador; o Gurutze Pérez Artieda, directora de área de Cultura y Divulgación de la UPNA y actriz en la obra 'Quiero ser Cientifica'. El curso incluye talleres y demostraciones artísticas. Colabora la asociación DICTEL.

El segundo de los cursos, 'Rara, rare, raro: dimensión sexo/género en las enfermedades raras', tendrá lugar los días 17 y 18 de septiembre en el Museo de Navarra, en Pamplona. En este monográfico se abordará cómo el perfil de persona cuidadora sigue siendo mayoritariamente femenino, a lo que se suma que, en el ámbito de las enfermedades raras, hay una mayor demora en el diagnóstico en el caso de las mujeres, debido muchas veces a que las manifestaciones fisiológicas de la enfermedad son diferentes a las de los hombres, ha detallado la UPNA. "Todo esto tiene como consecuencia un colectivo más desgastado a nivel emocional, y que soporta una mayor carga psicológica", concluye la directora del curso, la profesora de la UPNA Esther Vicente.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS

El tercero de los cursos, sobre los nuevos retos relacionados con la Inteligencia Artificial, abordará la efectiva defensa de las personas consumidoras y usuarias, la defensa de la competencia y los mecanismos adecuados de resolución de conflictos frente a esta tecnología. Financiado por el Gobierno de Navarra a través de su Servicio de Consumo, está dirigido por la profesora del departamento de Derecho de la UPNA Natividad Goñi. Tendrá lugar en la UPNA los días 18 y 19 de septiembre.

Por su parte, el monográfico 'Comunidad y protección a la infancia y la adolescencia con enfoque de derechos', tendrá lugar los días 25 y 26 de septiembre en la UPNA. Es un espacio para conocer, reflexionar y compartir, con enfoque de derechos, los resultados de los proyectos de investigación y procesos de construcción del ámbito comunitario de la protección a la infancia y la adolescencia desarrollados por equipos de investigadores de las universidades Públicas de Navarra y Campus Iberus, además de la Universidad del País Vasco. Los directores son Alberto Jauregui Virto y Hodei Sarasa Camacho, profesores del departamento Sociología y Trabajo social de la UPNA.

'Cooperativismo agrario: claves para un modelo de éxito en el sector cerealista y hortícola' es otro de los cursos que tendrá lugar, en este caso, los días 25 y 26 de septiembre, en Olite. Dirigido por la directora de la ETSIAB de la UPNA y de la Cátedra Grupo AN Ramo Barrena, su objetivo principal es ofrecer una visión integral del cooperativismo agrario, con especial énfasis en los sectores cerealista y hortícola. A través de ponencias de expertos, mesas redondas y casos prácticos, se abordarán aspectos económicos, sociales y organizativos de las cooperativas. Se analizarán modelos de éxito y se debatirán estrategias para fortalecer el cooperativismo en un contexto de sostenibilidad y resiliencia.

Por último, el 26 de septiembre, en el Museo de Navarra, tendrá lugar el curso 'Terroristas arrepentidos. Desafíos políticos, jurídicos y éticos'. Dirigido por la profesora Marta Rodríguez Fouz, propone cuatro conferencias y una mesa redonda donde se abordará, desde distintos flancos, el impacto de la figura del terrorista arrepentido, que despierta "numerosas controversias" y requiere "una reflexión profunda sobre el significado del perdón, de la reinserción o de nuestra relación con el pasado". "Para ello, se analizará en primer lugar la figura del terrorista arrepentido, prestando atención a cómo es recibida en contextos de posviolencia", se indica desde la dirección del curso. Asimismo, se abordará específicamente la salida de ETA de algunos de sus miembros, el arrepentimiento o la reinserción, y se contará con los testimonios de algunas de estas personas, ha detallado la UPNA.