Cientos de personas rechazan en Pamplona la transferencia a Navarra de la competencia de tráfico

Publicado 08/02/2020 13:30:51 CET

Ha contado con la presencia de representantes de PP, Ciudadanos, Vox y UPN

PAMPLONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas, 1.500 según los convocantes y 500 según la Delegación del Gobierno, han participado este sábado en una concentración en rechazo del acuerdo para transferir la competencia de tráfico a Navarra, una función que dejaría de ostentar los agentes de la Guardia Civil de tráfico destinados en la Comunidad foral.

La movilización, que ha tenido lugar a las 12.00 horas frente a la Delegación del Gobierno, ha sido convocada por la asociación Justicia Guardia Civil (Jucil) y ha contado con el apoyo de las asociaciones del Cuerpo Nacional de Policía JUPOL y JUSAPOL. Según ha informado fuentes de JUPOL, hasta Pamplona se han desplazado alrededor de 1.500 personas procedentes de Barcelona, Sevilla, Asturias, Cantabria, Euskadi, Madrid y Valladolid. Los asistentes han portado banderas de España, Navarra y otras comunidades autónomas y se han gritado vivas a la Guardia Civil, la Policía Nacional, a España y a Navarra. También se han coreado consignas como 'Grande Marlaska, dónde está la pasta'.

Entre los asistentes se han podido ver a representantes del PP, Ciudadanos, UPN y Vox. Por parte del PP se encontraba la vicesecretaria de Organización y presidenta del PPN, Ana Beltrán; el parlamentario Javier García, la senadora Amelia Salanueva o la concejala de Pamplona Carmen Alba. De Ciudadanos estaba el miembro de la Gestora Miguel Gutiérrez, el portavoz de la formación en Navarra, Carlos Pérez Nievas, o la senadora Ruth Goñi. De UPN se ha podido ver al diputado de Navarra Suma Carlos García Adanero. Y de Vox ha acudido su secretario general Javier Ortega Smith.

En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, ha manifestado que "no estamos de acuerdo con el repliegue que quiere hacer el Gobierno" que, ha remarcado, "no solo afecta a ellos -a los agentes de la Guardia Civil de tráfico- sino a toda su familia".

En su opinión, la transferencia de la competencia de tráfico es "una medida altamente injusta y que no se hace con un argumento policial ni de organización, simplemente creemos que es un argumento político".

Preguntado sobre la posibilidad de que agentes de la Guardia Civil de tráfico puedan transferirse a la Policía Foral, Vilariño ha afirmado que "es algo que no está contemplado, es algo que han dicho pero a día de hoy encima de la mesa no hay ninguna propuesta seria". Aun así, ha recalcado que "no vamos a pedir en ningún caso que haya una pasarela" y ha considerado que la Guardia Civil y la Policía Nacional "tiene que estar desplegada en todo el territorio nacional".

Por su parte, José María García, secretario general de JUPOL, ha destacado que "no podemos permitir este abuso total y arbitrario por parte de este Gobierno que quiere utilizar a sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como una moneda de cambio".

"Nosotros somos los garantes de la democracia en este país y no podemos permitir que libremente el presidente del Gobierno tome decisiones arbitrarias con nuestros trabajos y con nuestras familias", ha remarcado el representante de JUPOL que ha advertido que "si tenemos que judicializarlo, lo haremos"

García ha resaltado que los gobiernos autonómicos "lo único que quieren es Tráfico" por, ha opinado, "un interés meramente económico" por el dinero de las sanciones.