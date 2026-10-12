Cientos de personas se unen a la celebración de la patrona de la Guardia Civil en Navarra

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite (c), junto con la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, y el coronel jefe de la Guardia Civil de Navarra, José Miguel Barbero. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha conmemorado este lunes en Pamplona la festividad de la Virgen del Pilar, patrona del cuerpo, con un acto frente a su comandancia al que se han sumado cientos de ciudadanos, además de autoridades, representantes de distintos cuerpos policiales, familiares, y veteranos.

Al acto han asistido la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, que han sido recibidas con abucheos y pitos por muchos de los asistentes.

Ante esta situación, la Guardia Civil ha pedido por megafonía que la celebración se pudiera desarrollar con normalidad. "Nos encontramos en un acto institucional que la Guardia Civil ha preparado con gran ilusión para la ciudadanía de Navarra. La bandera de España, uno de los símbolos del Estado, se encuentra en formación y ante ella celebramos un homenaje a los caídos. Se ruega su colaboración para que pueda desarrollarse con normalidad este acto", ha pedido la Guardia Civil a los asistentes. Tras este mensaje, la celebración se ha desarrollado con normalidad, sin que se hayan escuchado nuevos silbidos.

María Chivite no ha acudido este lunes a la celebración de la fiesta nacional en Madrid porque debe realizar este mismo lunes un viaje a Bruselas, lo que le impedía asistir a ese acto en la capital, según han explicado fuentes del Gobierno foral.

En la celebración de Pamplona han estado presentes, además de Chivite, el coronel jefe de la Guardia Civil de Navarra, José Miguel Barbero; mandos de la Policía Foral, la Policía Nacional y la Gendarmería francesa; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), José Julián Huarte; y el arzobispo de Pamplona, Florencio Roselló.

Además, entre los cargos institucionales y representantes políticos, se han dado cita en el acto el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez; el portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza; el presidente de la comisión gestora del PP de Navarra y diputado, Sergio Sayas; el diputado de UPN en el Congreso, Alberto Catalán, y el diputado del PSN Iván Cacho.

Durante la celebración, se han reconocido la trayectoria, los méritos y los servicios prestados por miembros de la Guardia Civil y representantes de otras instituciones.

En esta edición, la relación de condecorados comprende una veintena de distinciones a guardias civiles de diferentes unidades, agentes de la Policía Foral, policías municipales, la Gendarmería francesa y la Fiscalía Superior de Navarra. También se han entregado menciones honoríficas al sector de la seguridad privada y cinco reconocimientos públicos.

HOMENAJE A LOS CINCO POLICÍAS FORALES FALLECIDOS

Durante el acto se ha recordado también a los cinco policías forales que fallecieron el pasado mes de junio en un accidente de tráfico, motivo por el que se ha entregado un reconocimiento a la División de Intervención de la Policía Foral, a la que pertenecían los agentes fallecidos.

Asimismo, se ha recordado al cabo de la Unidad Militar de Emergencias Javier García Sancho, fallecido en acto de servicio durante las labores de extinción de los incendios que afectaron a Aragón este verano.

Este recuerdo se ha unido al tradicional homenaje a los guardias civiles fallecidos en actos de servicio y a las víctimas del terrorismo.

TRICORNIO DE HONOR PARA JAVIER TABERNA

Durante el acto, se ha entregado el Tricornio de Honor al presidente de la Cámara de Comercio de Navarra, Javier Taberna. Se trata de una distinción con la que la Guardia Civil quiere reconocer valores como el honor, la lealtad, el compañerismo y la vocación de servicios, a los que se han querido añadir en este caso "el compromiso con la innovación, su visión estratégica, la capacidad de generar consensos, la colaboración empresarial y el desarrollo sostenible".

En ese sentido, la Guardia Civil ha destacado que el impulso de Javier Taberna ha sido decisivo para la puesta en marcha de la Comunidad Energética Local Ensanche Pamplona, de la que forma parte la propia Guardia Civil, una iniciativa que demuestra "cómo la cooperación entre instituciones, empresas y ciudadanía puede generar soluciones energéticas más eficientes, sostenibles y beneficiosas para el conjunto de la sociedad".

El coronel jefe de la Guardia Civil de Navarra, José Miguel Barbero, ha destacado el compromiso del cuerpo para "continuar dando a Navarra un servicio cercano" y ha resaltado que "procuramos sacar el máximo número de patrullas de seguridad ciudadana para que, mientras realizan servicio de vigilancia y prevención, puedan estar más cerca de quien las necesite".

Además, Barbero ha valorado que "ya se han dado los primeros pasos para que sea la patrulla del cuerpo policial más cercano la que acuda con mayor rapidez en auxilio de quien lo necesita".

Así, el coronel jefe de la Guardia Civil ha agradecido a la secretaria de Estado de Seguridad, a la delegada del Gobierno en Navarra y a la consejera de Interior del Gobierno foral "el arduo trabajo realizado para que esto sea posible". "Mediante un sistema de coordinación eficaz y eficiente, se pretende que la ciudadanía reciba la atención de la patrulla del cuerpo policial competente que más cerca se encuentre de la incidencia. Hemos de seguir trabajando par que la coordinación sea perfecta y que la seguridad y la atención a la ciudadanía navarra sean óptimas", ha destacado.

Barbero ha recordado también durante su intervención a las víctimas de la banda terrorista ETA. "Tienen todo nuestro cariño, apoyo y respeto", ha señalado.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicía Echeverría, ha expresado su agradecimiento y reconocimiento por el "compromiso y la dedicación" con la que la Guardia Civil "vela por la seguridad de esta tierra". "Navarra es una Comunidad segura, pero vivimos tiempos convulsos, con un contexto internacional especialmente tenso", ha indicado, para señalar que la gestión de la migración es "uno de los grandes desafíos en España y en los países del entorno".

En ese sentido, Echeverría ha afirmado que "debemos salvaguardar la frontera y la integridad territorial", pero también desde "una visión humana y humanitaria, y eso incluye combatir los discursos de odio, los bulos y la deshumanización".