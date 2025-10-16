Cinco detenidos por retener e intimidar a tres personas en la Comarca de Pamplona para conseguir dinero

Armas intervenidas en una operación policial con cinco detenidos por su presunta implicación en la retención e intimidación de tres personas para conseguir dinero. - POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional da por desmantelado un grupo violento con acceso a armas de fuego y vinculación con el tráfico de drogas

PAMPLONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Pamplona a cinco personas como presuntas autoras de delitos de detención ilegal, amenazas graves, lesiones, tenencia ilícita de armas y delito contra la salud pública.

La investigación, que hasta este jueves se encontraba bajo secreto de sumario, se inició a raíz de la denuncia presentada por tres ciudadanos que manifestaron haber sido retenidos contra su voluntad y amenazados de forma violenta en dos ubicaciones diferentes de un municipio de la Comarca de Pamplona.

Las víctimas habrían sido intimidadas para entregar dinero bajo coacción, sufriendo algunas de ellas agresiones físicas y amenazas graves. Uno de los detenidos además les hizo sabedores de que disponía de armas de fuego a su alcance, lo cual resultó ser una pieza clave para la investigación, según ha informado la Policía Nacional en una nota.

Los miembros de la Brigada Provincial de Policía Judicial determinaron que entre el principal implicado y una de las víctimas existía una relación previa motivada por presuntos desacuerdos económicos vinculados con el tráfico de sustancias estupefacientes. Este conflicto habría desencadenado los hechos denunciados, dando lugar al episodio de violencia, retención ilegal y amenazas que motivó la denuncia inicial en el cual otros individuos colaboraron de manera efectiva para lograr la intimidación.

Además, se constató que tras poner los hechos en conocimiento de la policía, el principal investigado y una amiga suya presuntamente continuaron enviando mensajes amenazantes a una de las víctimas, exigiendo el pago de una supuesta deuda y estableciendo plazos para hacerlo.

A la vista de las declaraciones y los indicios reunidos, la Brigada Provincial de Policía Judicial realizó una entrada y registro en el domicilio del principal sospechoso. El operativo policial coordinado permitió además la detención simultánea de los presuntos implicados en diferentes puntos de Pamplona y su área metropolitana.

En el registro practicado en el domicilio del principal investigado se intervinieron tres escopetas, un rifle, un arma corta de calibre 9 mm y más de 300 cartuchos de munición, así como pequeñas cantidades de cocaína y sustancias de corte, junto con balanzas de precisión y armas blancas.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para la instrucción de diligencias y posteriormente puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Pamplona, que decretó su libertad provisional con medidas cautelares, incluyendo la prohibición de aproximarse o comunicarse con las víctimas.

La investigación continúa abierta para determinar el estado de las armas y la pertenencia de las mismas. Se encontraban almacenadas sin medidas de seguridad y fueron utilizadas por el presunto autor para lograr temor e intimidación en las víctimas.

Con esta operación, la Policía Nacional da por desmantelado un grupo violento con acceso a armas de fuego y vinculación con el tráfico de drogas, que habría actuado con extrema intimidación sobre las víctimas. El cuerpo policial ha ido dando cuenta del operativo al Juzgado de Instrucción nº 4 de Pamplona.