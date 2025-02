Las cinco personas que se incorporan al equipo rectoral de la UPNA toman posesión de sus cargos

Se trata de Luis Gandía, Javier Goicoechea, Mónica Cortiñas y Martin Larraza, además de Mar González, la nueva gerente

PAMPLONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha celebrado este lunes, 3 de febrero, el acto de toma de posesión de sus cargos de tres nuevos vicerrectores, una vicerrectora y la gerente.

La ceremonia, presidida por el rector de la Universidad, Ramón Gonzalo, ha tenido lugar en el edificio de rectorado, donde las personas que se incorporan al equipo de dirección de la Universidad han estado acompañadas por familiares y amistades.

Las nuevas personas que se incorporan al equipo de dirección de la UPNA son el catedrático Luis Gandía Pascual, que toma el lugar de Inés Olaizola Nogales en el Vicerrectorado de Profesorado; Javier Goicoechea Fernández, que sustituye a Inmaculada Farran Blanch al frente del Vicerrectorado de Enseñanzas; y la catedrática Mónica Cortiñas Ugalde, que toma el relevo al también catedrático Martin Larraza Kintana en el Vicerrectorado de Calidad, Economía y Estrategia.

Este último, por su parte, sustituye a Francisco Javier Arregui San Martín en el Vicerrectorado de Investigación. La nueva gerente de la Universidad será Mar González Paredes, que releva a Joaquín Romero Roldán.

A la ceremonia han acudido, en representación del Gobierno de Navarra, el nuevo consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García; y la directora general de Universidad, Eva Perujuániz. También han acudido representantes de centros y departamentos de la Universidad, el presidente del Consejo Social y una representación del Consejo de Estudiantes.

El rector, Ramón Gonzalo, ha dado la bienvenida a los nuevos miembros del equipo de dirección y sus directores de área, cuya "experiencia, talento y compromiso" permitirá seguir construyendo "una UPNA fuerte, innovadora y preparada para afrontar los retos del futuro.

"Cada uno de vosotros aporta una mirada única y un conocimiento muy valioso que enriquecerá nuestro trabajo diario que nos permitirá seguir avanzando en los proyectos que tanto valor aportan a nuestra comunidad universitaria", ha señalado Gonzalo, quien les ha agradecido de antemano que hayan asumido esta responsabilidad.

El rector también ha tenido palabras de "profundo agradecimiento" para los cuatro miembros del equipo que dejan sus cargos. "Hemos recorrido juntos un camino intenso, lleno de desafíos, decisiones cruciales y momentos inolvidables, pero, sobre todo, lleno de compromiso, entrega y un trabajo en equipo que siempre recordaré", ha señalado el rector, que ha recordado "momentos difíciles" de los últimos cinco años y medio, como los del inicio de la pandemia, así como otros de "gran satisfacción" con la toma de decisiones "que han impulsado a la UPNA hacia el futuro".

"Pero más allá de los logros profesionales, quiero resaltar algo aún más importante: vuestra calidad humana. Habéis sido un apoyo inquebrantable, un ejemplo de entrega y un reflejo de lo mejor de esta universidad. Gracias por vuestro tiempo, vuestra paciencia y vuestra energía", ha concluido Ramón Gonzalo.

CURRÍCULUM DE LOS NUEVOS VICERRECTORES Y VICERRECTORA

Luis Gandía Pascual, licenciado y doctor en Química por la Universidad del País Vasco, es catedrático de Ingeniería Química en la UPNA y miembro del Institute for Advanced Materials and Mathematics (INAMAT2) desde su creación.

Ha impartido docencia en diferentes titulaciones de las escuelas técnicas superiores de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación (ETSIIIT) y de la Escuela de Ingeniería Agronómica y Biociencias (ETSIAB) en los campus de Pamplona y Tudela.

Su investigación se ha centrado en la ingeniería catalítica para aplicaciones medioambientales y, especialmente, energéticas, entre las que se encuentran la producción de gas de síntesis, biodiésel, hidrógeno y combustibles sintéticos.

En cuanto a tareas de gestión, ha sido director del Departamento de Ciencias desde 2018 y, previamente, lo fue del Departamento de Química Aplicada de 2012 a 2018.

Mónica Cortiñas Ugalde es catedrática de Comercialización e Investigación de Mercados en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y está adscrita como investigadora al instituto INARBE. Licenciada y doctora en Administración y Dirección de Empresas por la UPNA, ocupa desde 2015 el cargo de directora del Área de Planificación Estratégica en esta institución.

Sus líneas de investigación abarcan el marketing digital, el comportamiento del consumidor, la inteligencia artificial aplicada al marketing y la interacción humano-computadora. Es autora de más de 30 artículos en revistas científicas internacionales de impacto y ha participado en 13 proyectos de investigación competitivos.

En el ámbito docente, imparte asignaturas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y ha sido responsable de materias como Dirección Comercial I o Sistemas de Información e Investigación de Mercados.

Javier Goicoechea Fernández, ingeniero industrial y doctor ingeniero por la UPNA, trabaja desde 2003 como investigador y docente en esta universidad, donde actualmente es profesor titular en el área de Tecnología Electrónica del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación. Es, también, investigador vinculado al Instituto de Smart Cities (ISC).

Su actividad investigadora se ha concentrado en la creación de películas delgadas, funcionalización de superficies y el estudio de nuevos materiales nanoestructurados para el desarrollo de sensores ópticos, especialmente de fibra óptica. Es autor o coautor de 44 publicaciones internacionales y de 7 capítulos de libro en edición internacional. Sus trabajos han sido citados más de 2000 veces.

Ha participado en 19 proyectos de investigación de convocatoria competitiva y en la creación de 3 empresas de base tecnológica. Entre otros cargos de gestión académica, fue director de la Escuela Técnica Superior en Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación (ETSIIIT) de 2020 a 2024.

CURRÍCULUM DE LA NUEVA GERENTE DE LA UPNA

Mar González Paredes es licenciada en Ciencias del Trabajo por la Universidad de La Rioja y diplomada en Relaciones Laborales por la UPNA. Posee acreditación en el International Course on Microeconomics of Competitiveness (MOC) por el Institute for Strategy and Competitiveness de Harvard University y la Universidad de Deusto.

Además, ha complementado su formación académica en diversas entidades y universidades. Ha sido directora gerente de Tracasa Instrumental y consejera delegada de Tracasa Global, ambas empresas públicas del Gobierno de Navarra. También desde 2020, forma parte del Consejo Social de la UPNA, donde preside la Comisión Empresa y Relaciones con la Sociedad.

Anteriormente, dirigió la Plataforma Tecnológica Española 3NEO, un organismo público-privado que articula los agentes del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en fabricación avanzada junto con el Ministerio de Ciencias, Innovación y Universidades.

También ha sido gerente de la Asociación de Industrias Gráficas de Navarra y fundadora de dos empresas. Además, ha ocupado diversos cargos en consejos de dirección de agrupaciones y federaciones empresariales tanto a nivel regional como nacional.