Las cinco propuestas ganadoras de los Presupuestos Participativos de Juventud deberán ejecutarse en 2026

PAMPLONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Un encuentro para mujeres en la naturaleza, un proyecto de creación artística para jóvenes LGTBIQ+ interesadas en explorar su identidad o un teatro juvenil sobre la manipulación de los relatos históricos han sido tres de las cinco propuestas ganadoras de los Presupuestos Participativos de Juventud 2026, que este año han tenido como novedad la incorporación de la modalidad de micro-proyectos. Así, las cinco propuestas seleccionadas deberán ejecutarse durante este 2026 y contarán para ello con un presupuesto total de 30.000 euros.

Este año se ha vuelto a batir el récord en votaciones con más de 700 titulares de Carné Joven, que han decidido cuáles serán los proyectos ganadores de los Presupuestos Participativos del Instituto Navarro de la Juventud de este año que recorrerán distintos puntos de la geografía navarra. Otro dato reseñable es que en esta edición también ha habido un aumento considerable en la cantidad de propuestas entre las cuales han podido elegir las personas jóvenes, siendo 23 los proyectos que han pasado a votación, frente a los 14 de la edición anterior.

Como novedad, este año se ha incluido la categoría de micro-proyectos, en los que han resultado seleccionados un encuentro para mujeres en la naturaleza denominado 'Cuerpo-Raíz', que se desarrollará en Santesteban, que combina talleres formativos sobre autocuidado, encuentros con proyectos que ponen en valor el entorno rural y el emprendimiento de proximidad o actividades culturales. Además, llegará a Baztán, Bortziriak y Malerreka el Kabaret Baztan-Bidasoa, un proyecto de creación artística desarrollado en euskera dirigido a jóvenes LGTBIQ+ o interesadas en explorar su identidad y expresión de género alrededor del cabaret y otras técnicas teatrales.

En la modalidad ordinaria de proyectos, el teatro juvenil llegará a Artajona, Berrioplano, Cascante, Caparroso y Fontellas con la obra, 'Diario de un Conquistador', una producción original creada y ejecutada íntegramente por jóvenes de Navarra, que plantea una reflexión crítica sobre la construcción y posible manipulación de los relatos históricos, promoviendo el pensamiento crítico y el análisis de la narrativa oficial de los acontecimientos, ha informado el Gobierno foral.

El segundo proyecto clasificado ha sido Navarra Code&Game 2026, un evento juvenil de informática y tecnología que pretende acercar las innovaciones tecnológicas a la juventud navarra de forma práctica, divertida e inclusiva.

En tercer lugar, se impulsará el proceso desarrollado y liderado por jóvenes, para crear una huerta comunitaria en Mendillorri que pretende ser un espacio de encuentro, aprendizaje, de recuperar saberes relacionados con la tierra y de fortalecimiento de relaciones y comunidad, para lo cual, llevarán a cabo dos ferias, la primera de ellas el próximo 13 de junio.