Cincuenta establecimientos celebran la 25ª Semana de la Cazuelica y el Vino D.O. Navarra del 2 al 11 de octubre

Presentación de la Semana de la Cazuelica. - AHN

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra y el Consejo Regulador de la D.O. Navarra han presentado este martes la 25ª Semana de la Cazuelica y el Vino D.O. Navarra, que se celebrará del 2 al 11 de octubre, una edición que cuenta con una participación que crece un 22% respecto a 2025 y alcanza los 50 establecimientos de 10 localidades navarras.

La presentación ha tenido lugar en el Camping Iratxe de Ayegui, establecimiento ganador de la pasada edición, y ha contado con la participación de Ana Beriain, presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra; Sara Clemente, responsable de comunicación del Consejo Regulador de la D.O. Navarra; Rocío Sigüenza Hernández, directora de Negocios de la DT Ebro de CaixaBank; Santiago Enciso, presidente de la Cooperativa de Hostelería; y Carlos Leceaga, gerente de Pirineos Exdim.

Participan en esta edición establecimientos de Pamplona, Alsasua, Ayegui, Berrioplano, Burlada, Egüés, Isaba, Tafalla, Villamayor de Monjardín y Viana, ampliando la presencia del evento en diferentes puntos de Navarra.

Cada establecimiento presentará una única cazuelica, elaborada siguiendo los principios de la cocina tradicional y acompañada por un vino recomendado de la D.O. Navarra. El precio de las cazuelicas estará comprendido entre 2,80 y 3,30 euros, sin incluir la bebida. Además, 38 de las 50 propuestas son aptas para personas con celiaquía, seis de ellas previo aviso, lo que representa un 76% del total.

UN PROGRAMA ESPECIAL PARA LA 25ª EDICIÓN

La celebración de esta edición incorpora diferentes actividades dirigidas al público, con especial atención a la trayectoria de la Semana, la cocina tradicional y los vinos D.O. Navarra. Así, el 1 de octubre tendrá lugar un showcooking histórico en el Mercado del Ensanche a las 19 horas.

El miércoles 7 de octubre se organizará una ruta de cazuelicas con periodistas y gastrobloguers por diferentes establecimientos participantes. Durante el recorrido, el grupo podrá degustar varias cazuelicas acompañadas de sus correspondientes vinos D.O. Navarra, con el objetivo de conocer de primera mano las propuestas de esta 25ª edición.

El 3 de octubre se celebrará la 13ª edición de Navarider Day, una cita ya consolidada que reunirá a más de 700 motoristas procedentes de diferentes puntos de España. Se trata de una ruta no competitiva que combina carretera, paisaje, turismo y gastronomía a lo largo de un recorrido por Navarra. Como parte de la experiencia, las personas participantes cenarán a base de cazuelicas, acercándose así también a las propuestas de la 25ª Semana de la Cazuelica y el Vino D.O. Navarra.

El jueves 8 de octubre, de 20 a 22 horas, el Hotel Pamplona Catedral acogerá una nueva edición de la Musicata. La actividad combinará la cata de cuatro vinos D.O. Navarra, uno de ellos a ciegas, con una cazuelica y música de saxo en directo. La cata estará dirigida por Pedro Bujanda y contará con la música en directo del saxofonista Fernando Sánchez.

La edición de este año cntará con una APP de la Semana de la Cazuelica, que permitirá también participar en el concurso de fotografía 'Las Fotikos de Pamplonews y Vinos D.O. Navarra', organizado por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra con la colaboración de Pamplonews y Vinos D.O. Navarra. A través del código QR, las personas participantes podrán enviar sus fotografías y votar sus favoritas.

CONCURSO, FINAL Y ENTREGA DE GALARDONES

Durante la Semana, un jurado integrado por personas profesionales de la cocina recorrerá los establecimientos y valorará las cazuelicas atendiendo a criterios como el producto, técnica, estética, temperatura, sabor, conjunto y viabilidad.

Los establecimientos seleccionados disputarán la final el jueves 15 de octubre en el Aula de la Cooperativa de Hostelería, donde elaborarán nuevamente sus cazuelicas ante un jurado profesional diferente al de la fase previa.