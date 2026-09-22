El circuito de arte contemporáneo en Navarra 'Fluxu' presenta su tercera edición

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, presenta Fluxu. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno foral, Rebeca Esnaola, ha presentado este martes la tercera edición del circuito de arte contemporáneo Fluxu, organizado por la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana. El programa de este 2026 se desplegará entre el 1 de octubre de 2026 hasta el 12 de marzo de 2027 en ocho localidades navarras, y cuenta con la colaboración de ayuntamientos y centros educativos.

Durante su intervención en la presentación, la consejera Esnaola ha explicado que el objetivo del programa es doble: de un lado "ofrecer a la ciudadanía herramientas claves para comprender, disfrutar y vivir el arte de nuestro tiempo" y, por otro, "descentralizar la oferta cultural, convirtiendo los espacios municipales, los centros escolares y las plazas en lugares de encuentro e innovación artística".

"Aspiramos a seguir alimentando una comunidad de agentes y de público cómplice en Navarra, que reconozca el arte contemporáneo como un vehículo imprescindible para la emoción, el pensamiento crítico y el vehículo social", ha explicado.

TERCERA EDICIÓN DE FLUXU

Para esta tercera edición se cuenta con el comisariado de la historiadora del arte Natalia Isla, que ha reunido, bajo el título de '8 nudos para un nudo', las propuestas de ocho artistas y colectivos de la Comunidad foral, todas ellas instalaciones de obras creadas de forma colaborativa con personas de la comunidad. De su mano, el programa Fluxu 2026 pretende "dialogar de forma cercana con la historia y la vida de cada pueblo, acercar el arte a lo cotidiano a través de los afectos, y habitar el 'nudo' utilizando la voz, la palabra y el movimiento", ha explicado en la presentación.

Los artistas y colectivos de la edición 2026 de FLUXU son los siguientes: Iosu Zapata, Miren Doiz, Amaia Molinet, Katixa Goldarazena, Maslow Industries, Greta Alfaro, Silvia Ayerra e Iribarren&De la Riva. Además, el programa cuenta con la artista Cristina Jiménez, quien realizará la documentación mediante una acción artística en sí misma: todo el proceso vivido en cada una de las sedes quedará recogido en bitácoras de campo, cuadernillos ilustrados a mano, que funcionarán como una memoria afectiva y tangible de los momentos compartidos.

El programa se desarrollará en las localidades de Lumbier, Burguete, Mendavia, Lakuntza, Valle de Elorz, Cascante, Olite y Santesteban, donde ocupará espacios municipales y exteriores. Paralelamente a las exposiciones, habrá tanto acciones de activación y encuentro directo con las artistas como un plan de educación en los centros escolares de los pueblos que acogerán esta edición. El equipo de mediación del programa que va a realizar las actividades con los centros escolares de las localidades está compuesto por Araitz Urbeltz y Julia Razquin.

CIRCUITO DE ARTE CONTEMPORÁNEO FLUXU

En 2024 se presentó Fluxu, un nuevo programa de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, itinerante por el territorio de la Comunidad foral, configurado con la colaboración de las entidades locales y de los agentes del tejido educativo y asociativo local, con la finalidad de dar a la ciudadanía las claves para comprender y disfrutar de la creación artística contemporánea, llevando al territorio propuestas que normalmente se programan en Pamplona y su entorno más inmediato.

En sus dos primeras ediciones de 2024 y 2025, Fluxu desplegó en el territorio 18 exposiciones y acciones artísticas de otras tantas personas creadoras navarras, cuatro jornadas profesionales y 90 acciones de mediación y educación en torno al arte contemporáneo, que congregaron a más de 5.000 personas.

En su faceta educativa, Fluxu ha estado presente con talleres y otras acciones específicas para el alumnado en veinte centros educativos de Primaria y Secundaria.

NATALIA ISLA, COMISARIA DEL CIRCUITO

La presente edición está comisariada por Natalia Isla, historiadora del Arte, máster en Estudios de Comisariado y máster en Prácticas artísticas y Estudios culturales.

Actualmente, preside la delegación en Navarra del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC). Trabaja desde hace más de una década en el área de museos y archivos, en torno a la preservación de colecciones de patrimonio histórico y memoria para establecer relaciones con las prácticas artísticas contemporáneas, desde enfoques críticos, abordando las artes desde la investigación curatorial.