Ciudadanos reclaman en el Parlamento foral trabajar por "una Navarra más habitable" frente al cambio climático

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una decena de representantes de la ciudadanía navarra y del tejido social de la Comunidad foral han trasladado este martes al Parlamento de Navarra sus inquietudes sobre distintos aspectos relacionados con la emergencia climática y han leído el manifiesto 'Por una Navarra más habitable', en el que han exigido a instituciones públicas, empresas y agentes sociales "determinación y valentía para reinventar nuestra relación con el planeta".

En el acto, organizado por el equipo de coordinación del proyecto LIFE-INAdapta-CC, liderado por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, los asistentes han destacado también la "implicación en este reto de una ciudadanía consciente, informada, comprometida y participativa, como lo hemos demostrado en esta Cámara".

En el marco de la Semana del Clima y con motivo de la finalización del proyecto europeo LIFE NAdapta de medidas y acciones de adaptación al cambio climático en Navarra, las voces ciudadanas representadas por Edurne Arkotxa, Patxi Irigarai, Txus Macías, Nati Gómez, Iñaki Lavilla, Javier Ugarte, June Laspeñas, Ana Ramallal, Manuel Cires y Paula Valerio han trasladado estas reflexiones al Parlamento de Navarra, donde han sido recibidas por el propio presidente de la Cámara, Unai Hualde, quien también ha moderado el debate.

En su intervención de apertura, Hualde se ha congratulado de poder abrir un "espacio de participación e intercambio de experiencias" en torno a la cuestión medioambiental, "uno de los mayores retos de la humanidad". "Estamos ante una de esas cuestiones invisibles cuyas consecuencias resultan cada año más evidentes. La ciencia y las investigaciones llevan tiempo alertando del cambio climático. Navarra ha buscado adelantarse a sus efectos mediante el desarrollo de medidas de adaptación tempranas que, bien planteadas, nos asegurarán un futuro mejor y con mayor ahorro económico", ha indicado.

En ese contexto, ha aludido a la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada la pasada legislatura, y ha destacado la "especial sensibilidad" de las instituciones y del tejido empresarial y social a la hora de "cuidar la salud del medio ambiente, como lo evidencia la apuesta pionera por las energías renovables, terreno en el que Navarra ha sido y continúa siendo referente". "Sin embargo, tenemos que insistir en reducir aún más nuestras emisiones de CO2. Es responsabilidad de todos", ha dicho.

Por su parte, el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno foral, José Mari Aierdi, ha introducido y contextualizado los términos de un debate que "nos interpela a todos". "El cambio climático no es algo que afecte solo a las administraciones públicas, requiere del empuje y el compromiso de la ciudadanía, también para exigir, para colaborar en la transformación del tejido productivo, de las políticas sectoriales, de los hábitos sociales. La última encuesta del Nastat pone de relieve que, tras Canarias, Navarra es la CCAA más preocupada por este tema", ha significado.

El consejero ha recibido de manos de los representantes ciudadanas el manifiesto 'Por una Navarra más habitable' que ha sido leído al final del acto por Leire Ruiz, estudiante del Instituto de la Plaza de la Cruz, de la capital navarra.

Este manifiesto sostiene que "sería irresponsable ignorar la evidencia científica que nos advierte de que los impactos climáticos son y serán cada vez más intensos y frecuentes" y reclama a las instituciones que, frente a esta realidad, "mantengan el impulso con financiación estable, políticas públicas transversales, innovación tecnológica, formación continua, alianzas internacionales y, sobre todo, la implicación activa de la ciudadanía".

Previamente, los representantes de la ciudadanía han ido subiendo a la tribuna del Parlamento para exponer distintas experiencias, reflexiones y propuestas en diversos ámbitos como la acción climática local, la gestión del agua, prevención de inundaciones o gestión forestal de los bosques, las comunidades energéticas, la agricultura regenerativa, ganadería extensiva o el consumo responsable de alimentos, el urbanismo sostenible o la regeneración urbana, el impacto climático sobre la salud y el necesario protagonismo que debe adquirir la juventud en las futuras políticas de adaptación cambio climático.

Así, entre los participantes en estas intervenciones han destacado los testimonios del joven ganadero de Burguete Patxi Irigarai; el jubilado de Villava, Txus Macías, quien ha sufrido en persona varias inundaciones; Iñaki Lavilla, involucrado en la creación de una comunidad energética en Ansoáin; Javier Ugarte, promotor de la rehabilitación energética de su bloque de viviendas en el barrio pamplonés de Iturrama; las alumnas del Instituto de Ermitagaña June Laspeñas y Ana Ramallal, quienes han aportado su visión de la juventud; o el médico Manuel Cires, quien ha expuesto su perspectiva sobre el impacto de los cambios climáticos en la salud de la ciudadanía.

SEMANA DEL CLIMA Y EVENTO LIFE NADAPTA

En el marco de la Semana del Clima de Navarra 2025, en la que han participado una veintena de entidades públicas y privadas, este miércoles tendrá lugar en la casa de cultura de Zizur Mayor la III Jornada del Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía, en la que varios ayuntamientos "compartirán distintas iniciativas y experiencias de éxito que pueden ser inspiradoras en el ámbito de la acción local".

A su vez, entre las actividades del programa de esta semana, el viernes 24 de octubre tendrá lugar en Baluarte el evento final de presentación de resultados del proyecto NAdapta, en el que se dará cuenta de 37 programas técnicos y un conjunto de 53 acciones de adaptación al cambio climático que, con un presupuesto de 15,6 millones de euros -financiados en un 60% por el programa LIFE de la UE-, se han venido desarrollando durante estos últimos ocho años en la Comunidad foral.

Coordinado por la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, este proyecto ha contado también con la participación de la UPNA, las sociedades públicas Orekan, INTIA, Nasuvinsa y Nilsa o el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN).