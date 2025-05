La Ciudadela muestra obras de creadores locales seleccionados en el Programa de Ayudas a Artes Plásticas y Visuales

PAMPLONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Armas de la Ciudadela, en Pamplona, acoge, entre estsee jueves y el 14 de septiembre, la exposición de los proyectos desarrollados en el marco del Programa de Ayudas a las Artes Plásticas y Visuales del año 2024. La muestra reúne las creaciones de Idoia Leache, Marisa Mantxola Gutierrez y Mikel Usetxi Sarasa, Ignacio Navas, Javier Ozcoidi, Oskia Paternain Erro e Iñigo Zubikoa Agerri, e Iker Serrano.

Los ocho artistas han finalizado sus proyectos esta primavera, tras un año de trabajo, después de ser seleccionados en la convocatoria de 2024. El Ayuntamiento de Pamplona, a través del área de Cultura, Fiestas, Educación y Deporte colabora en la difusión del programa, fruto de la colaboración entre el Centro Huarte y el Departamento de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, a través del servicio de Museos.

En la presentación de la muestra, este jueves, han participado la concejala de Cultura, Fiestas, Educación y Deporte, Maider Beloki, así como Oskia Ugarte Abarzuza, directora del Centro Huarte y Celia Martín Larumbe en representación del Servicio de Museos de la Dirección General de Cultura.

El Programa de Ayudas a las Artes Plásticas y Visuales busca apoyar la investigación, la producción de obra, la difusión y la consolidación de trayectorias artísticas entre creadores navarros y navarras. Los proyectos de la presente edición abarcan una gran variedad de enfoques y lenguajes. Así, 'Take me on', de Idoia Leache Olagüe, investiga las posibilidades estéticas de objetos provenientes de procesos industriales, como componentes de vehículos o tubos de ventilación, que la artista recontextualiza para abrir nuevas lecturas.

Otro de los proyectos, 'Rushes', de Javier Ozcoidi Arricibita, parte de restos y errores de trabajos anteriores para reflexionar sobre el potencial creativo de la reutilización y las capas de significado que los materiales acumulan. 'Klickflip', de Ignacio Navas, propone un videojuego fotográfico que reconstruye el paisaje urbano de Tudela desde la mirada de un grupo de adolescentes, explorando temas como el fracaso escolar o la identidad.

En 'Latir vegetal', Iker Serrano Robles interviene directamente en el paisaje natural con el fin de observar cómo responde el medio a la acción humana, en un intento por comprender mejor el lenguaje vegetal. 'El Atractor. Propaganda luminosa', de Marisa Mantxola Gutiérrez y Mikel Usetxi Sarasa, cuestiona los mecanismos contemporáneos de propaganda y propone una alternativa basada en la emoción sin manipulación, reutilizando códigos visuales clásicos de la publicidad.

Finalmente, 'Re(construyendo) memorias', de Oskia Paternain Erro e Iñigo Zubikoa Agerri, parte de una máquina de coser cargada de simbolismo, vinculada al carlismo y a la memoria histórica, que se transforma en instalación sonora para visibilizar a mujeres represaliadas por luchar por la igualdad y la libertad.

Además, con motivo de la exposición, se ha editado una publicación que recoge los textos de los propios artistas, en los que reflexionan sobre sus obras y sus procesos de creación. El texto introductorio ha sido elaborado por Maite Luengo Aguirre, doctora por la Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea, quien ofrece una mirada crítica y contextualizada que facilita un acercamiento a los proyectos artísticos.

PROYECTOS DE PUBLICACIÓN

Durante el periodo expositivo, se presentarán también los proyectos seleccionados en la modalidad de publicación y que abarcan diversos formatos y contenidos. Esta modalidad está dirigida a la realización de publicaciones en distintos soportes cuyo objeto sea la difusión y promoción de artistas y proyectos de arte contemporáneo que requieran un formato editorial, ha informado el Ayuntamiento.

En la convocatoria de 2024 fueron seleccionados los proyectos 'Pegasoenea', de Gorka Beunza, un foto-libro que narra en 15 capítulos dos años de convivencia de un grupo de amigos en una casa en un pueblo del Pirineo navarro; 'Una piedra cae en el aliviadero', de Paula Eslava, que ofrece una mirada contemporánea sobre las repercusiones estéticas de las políticas hidráulicas de los últimos 70 años; 'Imagen y hueso tiempo-párpado', de Katixa Goldarazena Azpirotz, proyecto personal de escritura y dibujo que recopila material creado entre el año 2020 y la actualidad; y 'Erraiak__arte_kidetzak_afinidades', de Lara Molina, que recoge procesos de trabajo de mediaciones entre prácticas artísticas y movimientos sociales.

El horario de apertura de la exposición será, de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; y los domingos y festivos, de 11.30 a 13.30 horas. Los lunes permanecerá cerrada. Debido a la celebración de las fiestas de San Fermín, a partir del 1 de julio el recinto de Ciudadela permanecerá cerrado. Una vez finalizadas las actividades y actuaciones necesarias para el acondicionamiento del recinto, la reapertura está prevista para la semana del 21 de julio.