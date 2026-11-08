Civican acoge este lunes un concierto de Calcutá, de la compositora portuguesa Teresa Castro

La compositora portuguesa Teresa Castro. - FUNDACIÓN CAJA NAVARRA

PAMPLONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Civican, el centro cultural de Fundación Caja Navarra, acoge este próximo lunes 9 de noviembre, a las 19.00 horas, una nueva propuesta musical del ciclo 'Pentagramas', protagonizada por Calcutá, el proyecto de la compositora y multiinstrumentista portuguesa Teresa Castro, afincada en Oporto.

El concierto invita al público a descubrir una propuesta que "combina guitarras insistentes, texturas orgánicas y una electrónica sutil para crear atmósferas envolventes".

En esta actuación, Teresa Castro, a la guitarra, armonio, voz y electrónica, estará acompañada por María Amaro, al contrabajo, teclado y coros, y Luís Barros, a la percusión y melódica. "Juntos explorarán las posibilidades expresivas de los instrumentos acústicos y electrónicos a través de un lenguaje musical propio", destacan desde la Fundación Caja Navarra en una nota de prensa.

Con una trayectoria vinculada a la experimentación sonora, Teresa Castro ha formado parte de proyectos como Mighty Sands y Savage Ohms, y ha presentado su trabajo en espacios culturales como el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid o la Casa da Música de Oporto.

En enero de 2026 publicó 'Soon After Dawn', su primer álbum de larga duración, editado por Ovo Estrelado Records. En este trabajo, la artista incorpora elementos del folk, la música ambiental y el drone.

El concierto forma parte de 'Pentagramas', el ciclo musical de Civican que acerca al público diferentes lenguajes y formas de creación, desde la tradición hasta las propuestas contemporáneas.

Esta actividad se enmarca en la programación de otoño 2026 de Civican, que, bajo el lema 'Verdad a fuego lento', propone "recuperar el tiempo para la reflexión, la escucha y el encuentro frente a la inmediatez que caracteriza a la sociedad actual".

El concierto tendrá lugar en el atrio de Civican (avenida de Pío XII, 2, Pamplona). La entrada será libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa.