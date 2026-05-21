Cohesión Territorial asume la gestión de cinco nuevos carretiles de acceso a poblaciones del municipio de Lizoain

La NA-2348 que da acceso a Janáriz / Janaritz que se incorpora a la Red de Carreteras del Gobierno de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, asume la gestión de cinco nuevos carretiles de acceso a poblaciones del municipio de Lizoain-Arriasgoiti. Las vías, que pasan a titularidad del Gobierno de Navarra, suman 4.765 metros más a la Red de Carreteras de Navarra.

Las carreteras pasan a ser gestionadas por el Centro de Conservación de Carreteras de Aoiz, que mantiene y conserva 604,76 kilómetros del total del catálogo de vías de la Comunidad foral. Estas vías dan acceso a las poblaciones de la zona: Janáriz/Janaritz, Leyún/Leiun, Zalba, Zunzarren/Zuntzarren y Urricelqui/Urritzelki.

Según ha informado el Ejecutivo, la cesión en la propiedad responde al "compromiso del Gobierno de Navarra en la lucha contra la despoblación y reto demográfico", uno de cuyos elementos "clave" es la accesibilidad y movilidad mediante accesos de calidad a los diferentes núcleos de población.

CARRETERAS LOCALES DE LA RED DE CARRETERAS DE NAVARRA

A partir de este momento, la nomenclatura de estas vías pasa a ser: Carretera local NA-2348, para el acceso hasta Janáriz, la carretera que lleva hasta Leyún pasa a nombrarse NA-2350, y NA-2349 la de Zalba. Por su parte, las vías que conectan con Zuntzarren y Urricelqui toman el nombre de NA-2351 y NA-2353.