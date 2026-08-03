Cohesión Territorial destina 453.278 euros al desarrollo urbanístico "sostenible y resiliente" de 15 municipios navarros

Imagen del Ayuntamiento de Tafalla - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Ordenación del Territorio, ha resuelto la convocatoria de ayudas destinada a impulsar la Agenda Urbana Local en Navarra, con la concesión de 453.278 euros a un total de 15 entidades locales.

Las subvenciones permitirán tanto la elaboración de nuevas agendas urbanas y estudios técnicos como la ejecución de inversiones dirigidas a transformar los municipios mediante actuaciones de regeneración urbana, adaptación climática, accesibilidad y mejora de los espacios públicos.

La convocatoria forma parte de la estrategia del Gobierno de Navarra "para fomentar un desarrollo territorial más sostenible, equilibrado y cohesionado".

A través de este programa se apoya a las entidades locales en el diseño y puesta en marcha de proyectos alineados con los principios de la Agenda Urbana Española y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, "promoviendo municipios más resilientes, saludables e inclusivos".

Cuatro entidades locales elaborarán o desarrollarán sus Agendas Urbanas. En la línea destinada a la elaboración de la Agenda Urbana Local (A1), se ha concedido 14.000 euros al Ayuntamiento de Fitero y 10.000 euros al Ayuntamiento de Artazu para la redacción de este instrumento estratégico de planificación.

Asimismo, la línea de apoyo a estudios y trabajos técnicos (A2) financiará con 5.000 euros al Ayuntamiento de Pamplona y con 2.400 euros al Ayuntamiento de Esteribar para desarrollar actuaciones previstas en sus respectivos Planes de Acción.

Once municipios ejecutarán inversiones para transformar sus espacios públicos. La mayor parte de la dotación, 421.878 euros, se destina a la Línea B, dirigida a la ejecución de inversiones contempladas en los Planes de Acción de las Agendas Urbanas Locales o en documentos marco previos.

Las ayudas permitirán desarrollar actuaciones en once municipios navarros: Lodosa, con un proyecto de regeneración urbana y creación de un espacio verde de encuentro ciudadano vinculado a la identidad cultural del municipio; Ezcároz / Ezkaroze, para la segunda fase de la adecuación del entorno urbano del molino Arrola; Larraga, donde se generará un nuevo espacio público urbano en la carretera de Estella; Galar, para el rediseño de la plaza municipal con la creación de un refugio climático; Estella-Lizarra, que habilitará un refugio climático intergeneracional; Arguedas, con la regeneración de un espacio degradado que se convertirá en refugio climático y punto de encuentro comunitario en la Plaza Cortes de Navarra; Basaburua, para actuaciones de regeneración urbana, movilidad segura y mejora ambiental en Jauntsarats; Tafalla, que adecuará el entorno del centro de salud mediante actuaciones de adaptación climática; Sangüesa / Zangoza, donde se construirá un refugio climático en la Plaza General Los Arcos; Lekunberri, con un proyecto de adaptación verde, participada y sostenible del municipio; Uztárroz / Uztarroze, que renovará su parque infantil.

DESARROLLO URBANO Y SOSTENILBLE

Las actuaciones financiadas "responden a los objetivos de la Agenda Urbana Española, que apuesta por un modelo de desarrollo basado en el uso sostenible del suelo, la mejora de los espacios públicos, la adaptación al cambio climático, la protección del paisaje, la movilidad sostenible y el fortalecimiento de la cohesión social".

Con esta resolución, el Departamento de Cohesión Territorial "da un nuevo impulso a la implantación de la Agenda Urbana Local en Navarra, facilitando que las entidades locales dispongan de herramientas de planificación y recursos para ejecutar proyectos que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía y favorezcan un desarrollo territorial equilibrado y sostenible".