Cohesión Territorial destina 60 millones de euros hasta 2030 para modernizar las depuradoras de la Ribera

Visita a la depuradora de Tudela. - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite; acompañado del director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez; el director gerente de la empresa pública NILSA, Fernando Mendoza; el alcalde de Murchante, Macario Jarauta; y la presidenta de la Junta Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Tudela, Anichu Agüera; han visitado este viernes el fin de las obras de la primera fase de la depuradora comarcal que da servicio a Tudela, Fontellas, Cascante y Murchante.

En este marco, el consejero ha destacado "el ambicioso plan estratégico de inversiones de NILSA para actualizar, modernizar y mejorar" las depuradoras de la Ribera de Navarra. Este plan, que va desde 2023 a 2030, suma unas inversiones de 60 millones de euros y actuaciones en Tudela, Valtierra, Arguedas, Cadreita, Monteagudo, Corella, Castejón, Fustiñana o Caparroso.

"Se trata -ha indicado Óscar Chivite- de implicarnos con el medio ambiente, el entorno rural y garantizar la mejor calidad de las aguas de nuestros ríos". El concepto es convertir los residuos "en recursos que reviertan en los territorios más cercanos, en el sector primario y en la generación de energía verde y renovable".

CONCLUYEN LAS OBRAS DE LA DEPURADORA DE TUDELA, FONTELLAS, CASCANTE Y MURCHANTE

Después de una inversión superior a los diez millones de euros y un año y medio de obras han concluido las actuaciones en la depuradora comarcal que da servicio a Tudela, Fontellas, Cascante y Murchante. Una infraestructura que fue inaugurada en 2001 y que ahora permitirá dar servicio a más de 39.000 habitantes, "así como a una industria creciente, con un alto componente agroalimentario, que también requiere depuración de agua residual".

Hace 25 años, cuando se inauguró la depuradora, se daba servicio a 20.000 personas, "ahora se ha duplicado la población y la actividad industrial se ha intensificado". Con esta ampliación, "se adecúan las instalaciones a las nuevas demandas tanto de la población como de las empresas".

La segunda mayor depuradora de Navarra, a través de la sociedad pública del Departamento de Cohesión Territorial, NILSA, ha renovado su instalación eléctrica por completo, "una cuestión fundamental en una actividad electro-intensiva".

La reforma también ha mejorado la línea de fangos, que son el producto resultante de depurar el agua residual. En esta línea se han ampliado los depósitos de almacenamiento y tratamiento, reutilizando los anteriores -edificados hace 25 años-, y se ha construido un nuevo edificio de control de motores, un nuevo almacén junto al ya existente, dos nuevos silos de 200 metros cuadrados, y dos nuevas centrífugas, que es la tecnología que permite deshidratar la materia orgánica.

Además, y para evitar cualquier posible molestia, se ha implantado un sistema de desodorización con motor de extracción en cada elemento, que permite depurar el aire en dos filtros biológicos.

Las instalaciones comarcales albergan además el laboratorio de NILSA, utilizado en el área de I+D+i, así como la planta piloto de fangos que esta unidad utiliza desde hace más de diez años para investigar. Ambas instalaciones han sido reforzadas, ampliadas y ubicadas de la manera óptima para maximizar su capacidad y funcionalidades.