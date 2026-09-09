Cohesión Territorial dice que la AP-68 no tendrá peajes a partir de noviembre

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra ha manifestado este miércoles que el tramo navarro de la autopista AP-68 no contará con peajes una vez finalice la concesión el próximo 11 de noviembre, tal y como estaba previsto.

Esta situación se mantendrá así, al menos, durante esta legislatura, según han explicado fuentes de Cohesión Territorial.

Este miércoles el titular del departamento, Óscar Chivite, había manifestado que no daría tiempo a aplicar esta medida en noviembre, pero desde Cohesión Territorial han aclarado después que sí se mantiene la fecha prevista y han explicado que la respuesta del consejero ha sido un error por una confusión durante la respuesta que ha dado a los periodistas.