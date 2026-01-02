Cohesión Territorial licita por 272.250 euros la redacción del proyecto de ampliación del puente de Marcilla

Archivo - El consejero Óscar Chivite presenta las futuras actuaciones en el puente de Marcilla. - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha publicado la licitación de la redacción del proyecto de ampliación del puente de Marcilla. Con un valor de 272.250 euros (IVA incluido), el Ejecutivo foral inicia la tramitación de este expediente que prevé un nuevo carril en sentido sur para mejorar el tránsito en la NA-660.

Este anuncio es consecuencia del compromiso expresado por el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, durante una visita a la zona en el mes de octubre, junto a los alcaldes de los municipios que verán mejoradas sus conexiones, según ha informado el Gobierno.

El titular del departamento ha destacado la futura actuación ya que "se trata de una infraestructura con un valor estratégico fundamental para los 23.000 vecinos y vecinas de la zona". Asimismo, ha señalado que la obra tiene un "gran interés social" debido a "las reiteradas demandas de las poblaciones aledañas", añadiendo que "dicha intervención repercutirá de manera notoria en la actividad social, empresarial y educativa".

AGILIZAR TRÁMITES

Con el fin de agilizar la tramitación del expediente, la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras ha realizado un estudio hidráulico del río Aragón en el entorno de esta infraestructura que tiene en cuenta el condicionante de las zonas inundables. Con este documento, el Ejecutivo foral ha realizado la petición de un informe a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

Asimismo, el Gobierno de Navarra ha indicado que tendrá en cuenta los requerimientos y condicionantes de la CHE de cara a la redacción del proyecto para la ampliación del viaducto sobre el río Aragón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El viaducto sobre el río Aragón en la NA-660, a la altura del término municipal de Marcilla, ampliará su rasante a través de un nuevo carril de circulación destinado al tráfico en sentido sur. El puente actual, de 485 metros de longitud, se mantendrá para la circulación de vehículos en sentido norte, así como peatones y ciclistas.

El puente de Marcilla fue construido a comienzos del siglo XX para uso ferroviario y destaca por su valor patrimonial. El refuerzo del transporte ferroviario de mercancías, con trenes cada vez más pesados, llevó a levantar entre 1940 y 1943 una nueva infraestructura paralela, lo que dejó sin servicio al original en 1946. Posteriormente fue adaptado como puente mixto mediante una losa de hormigón para tráfico rodado, y se reabrió ya reformada en 1950.