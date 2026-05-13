Cohesión Territorial licita el paso de fauna para permitir el avance de las obras de la A-15 entre Cintruénigo y Tudela

Mapa con la zona de la intervención. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha sacado a licitación la actualización del proyecto de construcción de la Autovía de Navarra A-15 en el tramo comprendido entre el punto kilométrico 29+000, a la altura de Cintruénigo y el punto kilométrico 34+800, a la altura de Tudela, en la parte que atañe a la reposición de camino y de paso de fauna sobre la AP-15 en el punto kilométrico 33+580 de la A-15. El presupuesto de licitación supera los 15 millones de euros y contempla un plazo de ejecución de doce meses.

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha afirmado que la licitación de esta actuación "no es un trámite, ni un expediente más, es el inicio de un proyecto muy ambicioso y de gran relevancia para Navarra, ya que la conexión por autovía a Madrid es una prioridad estratégica para este Gobierno". Estos trabajos "han sido anhelados durante décadas y ahora damos un paso definitivo en la puesta en marcha de unas obras que favorecerán la movilidad, mejorarán la seguridad vial e impulsarán de manera decisiva al sector industrial haciéndolo más competitivo", ha destacado en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno.

Las obras que ahora se licitan consisten en la ejecución de un paso superior sobre el tronco de la actual autopista AP-15, que da servicio a un camino multifuncional que permite el paso de los vehículos y de los animales del entorno. Esta actuación permitirá que durante el resto de la obra en la A-15 se mantenga la continuidad del tráfico a uno y otro lado de la actual autopista.

El tablero se compondrá de cuatro vanos. La sección útil del mismo será de 20 metros, formada por un camino de seis metros de anchura para el paso del tráfico agrícola y bandas de seis metros de anchura para el paso de fauna existente. Además, con el fin de mantener una circulación segura entre ambas márgenes de la actual autopista y futura se ha proyectado una red de caminos para dar acceso a las diferentes fincas afectadas.

La financiación se distribuirá entre los presupuestos de 2026, 1,9 millones de euros, y los de 2027, con 13,1 millones de euros, con cargo a la partida reservada para impulsar el tramo navarro de la A-15 Medinaceli-Soria-Tudela y que permitirá la conexión directa por autovía entre Navarra y Madrid.

El segundo tramo de la A-15, que corresponde desarrollar al Gobierno de Navarra y que une las localidades de Cintruénigo y Cascante está actualmente en fase de redacción del proyecto. Respecto a los otros dos tramos que son competencia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el proyecto entre Ágreda y Tarazona está aprobado y pendiente de licitar la obra. El tramo entre Tarazona y la conexión con Navarra el proyecto está pendiente de licitación.

Además, recientemente se ha declarado urgente la expropiación de bienes y terrenos en el tramo entre Cintruénigo y Tudela, que ya cuenta con un proyecto aprobado definitivamente.