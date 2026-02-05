Cohesión Territorial trabaja con los agentes regionales y locales de Navarra para revertir la despoblación

Participantes en la reunión. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, ha celebrado este jueves en Allo una reunión con agentes clave del territorio para avanzar en el modelo de gobernanza y legislación adaptada para revertir la despoblación en Navarra. El encuentro se inscribe en el marco del proyecto interregional europeo Coop4RURALGov,centrado en la cooperación para la gobernanza rural.

Así, desde Administración Local y Despoblación del Gobierno de Navarra se ha insistido en la necesidad de avanzar en que la legislación se haga pensando en las zonas rurales. En este sentido han recordado la llamada legislación urbano céntrica que, a veces, discrimina y no tiene en cuenta las necesidades ni los recursos y capacidades del ámbito rural.

Desde Administración Local y Despoblación han defendido que la mejora de los procesos de gobernanza, donde se tengan en cuenta los derechos de todos los ciudadanos y la aplicación de políticas públicas que tengan un impacto real en los municipios pequeños, pueden "contribuir a garantizar la igualdad de derechos de los ciudadanos que viven en las zonas rurales y a corregir las disparidades económicas, sociales y territoriales". Han destacado, además, la importancia de encuentros como el celebrado hoy para lograr marcos normativos "eficaces y realmente útiles" para las áreas menos pobladas.

Por su parte, la alcaldesa de Allo, Susana Castanera, ha valorado la importancia de encuentros como el de este jueves, "sólo intercambiando experiencias, aportando ideas y apostando por políticas y leyes transversales lograremos afrontar con garantías la lucha contra la despoblación en Navarra".

UN MODELO DE GOBERNANZA PARTICIPATIVO

La jornada se ha estructurado en dos partes: la primera ha consistido en una sesión informativa, donde se han presentado los objetivos del proyecto europeo Coop4RURALGov y el modelo de gobernanza contra la despoblación y para el desarrollo rural. En la segunda parte se ha llevado a cabo un taller técnico, consistente en una sesión de trabajo con metodología participativa en la que los agentes locales y regionales han podido aportar su visión sobre cómo debe articularse la participación entre administraciones y sociedad civil para revertir la brecha territorial.

Durante la apertura de la jornada se ha destacado el esfuerzo realizado por la Comunidad foral durante los últimos años para adaptar la legislación a la realidad de los núcleos rurales. Así, se ha hecho mención a aspectos como la aprobación en 2023 de la Estrategia contra la Despoblación o la creación del indicador multidimensión como instrumento multivariable de diagnóstico territorial.

Mientras, el objetivo principal del taller ha sido someter a consulta el modelo operativo de gobernanza compartida y multinivel. Este modelo busca, ha indicado el Ejecutivo, que las políticas públicas tengan en cuenta el impacto real en los municipios pequeños desde su concepción, un proceso conocido como rural proofing.

SOBRE COOP4RURALGOV

Este proyecto, liderado por la Dirección General de Administración Local y Despoblación, está cofinanciado por los fondos de Cohesión Territorial de la Unión Europea a través del programa Interreg Europe. El proyecto tiene como objetivo mejorar, a través de la cooperación y el intercambio de experiencias, las capacidades de gobernanza de diferentes administraciones públicas nacionales, regionales y locales de España, Bulgaria, Estonia e Irlanda. Su meta es mejorar la forma de idear y aplicar las políticas públicas, de manera que garanticen la igualdad de derechos de la ciudadanía independientemente de su lugar de residencia, corrigiendo las disparidades económicas y sociales existentes, ha añadido el Ejecutivo.

En el encuentro de hoy han participado representantes de los grupos de acción local CEDERNA-Garalur, TEDER, EDER y Consorcio de la Zona Media; la asociación de mujeres rurales AFAMMER y representantes de las entidades Tejiendo Caminos y la comisión de despoblación de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) y la Universidad Pública de Navarra (UPNA).