Colocadas las tres primeras estatuas de los reyes en su ubicación definitiva en el parque de la Taconera

Recolocación en el parque de la Taconera de una de las estatuas de los reyes de Navarra, anteriormente ubicadas en el Paseo Sarasate. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las tres primeras estatuas de los reyes, que se retiraron en el mes de diciembre del paseo de Sarasate, han comenzado a colocarse en su ubicación definitiva, en el parque de la Taconera. Los trabajos, que se han iniciado a primera hora de este viernes, estarán concluidos a lo largo de la jornada. De esta forma, queda pendiente la retirada de las tres estatuas restantes, que aún permanecen en el paseo de Sarasate.

Tal y como recuerdan desde el Ayuntamiento de Pamplona, fue el pasado 4 de diciembre cuando se procedió a la retirada de las tres primeras estatuas. En ese momento, se trasladaron tanto las estatuas como las peanas sobre las que se levantaban. Esas mismas bases se han instalado ahora en el parque de la Taconera. Es por ello que, durante el periodo de colocación de las peanas, las estatuas han permanecido guardadas en un almacén municipal en el propio parque.

Para garantizar la seguridad y la integridad de las estatuas durante el traslado, se instalaron unas jaulas metálicas a su alrededor, para facilitar que la grúa pudiera alzarlas y trasladarlas. Las estatuas han permanecido dentro de esas jaulas para su colocación en la ubicación definitiva.

El nuevo paso, ahora, será desmontar una por una las estructuras metálicas que las rodean, para poder reutilizarlas en el traslado de las otras tres estatuas restante. Esta tarea comenzará este lunes, día 12. El objetivo es que, una vez instaladas en las últimas estatuas del paseo de Sarasate, éstas puedan ser retiradas de esa ubicación. Al igual que en la primera fase de los trabajos, las estatuas retiradas serán trasladadas a un almacén municipal, mientras se instalan las bases sobre las que se levantarán en el parque de la Taconera.

Las labores se están realizado por fases, dada la complejidad y las características de las propias esculturas, teniendo en cuenta tanto el material de construcción, como la antigüedad y el paso de cada una. No en vano, éste oscila entre los 6.000 o 7.000 kilos, incluyendo la peana. Las estatuas de piedra fueron creadas en el taller del escultor barroco italiano Doménico Olivieri para el Palacio Real de Madrid.

Previamente a su instalación en el parque de la Taconera, las estatuas han sido limpiadas e inspeccionadas. Su nueva ubicación se encuentra en la zona ajardinada del parque, en las inmediaciones del mirador este. Allí se han excavado huecos para acoger la cimentación de las bases y se han colocado éstas para albergar las estatuas. Los trabajos los está realizando la empresa Sabbia Conservación y Restauración SL, adjudicataria del contrato para el traslado y restauración de las esculturas, con un presupuesto de 155.577 euros.