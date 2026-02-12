Comienza la ejecución de las obras del nuevo centro de Formación Profesional de Oronoz

Recreación del futuro centro de FP de Oronoz. - GOBIERNO DE NAVARRA

Este jueves comienza la ejecución de las obras de construcción del nuevo centro integrado de Formación Profesional de Oronoz Mugairi, con la firma del acta de comprobación de replanteo por parte del Departamento de Educación con la UTE ORONOZ, que acometerá la obra. Arranca así el proceso de ejecución de la mayor infraestructura educativa impulsada hasta el momento por el Gobierno de Navarra, que tendrá un coste presupuestario de 21.961.543,43 euros, IVA incluido.

A partir de este momento la UTE Oronoz, conformada por Construcciones Mariezcurrena S.L. y Excavaciones Fermín Osés S.L., adjudicatarias del proyecto, tiene un plazo de 30 meses para levantar en la parcela de la localidad un nuevo edificio que tendrá una superficie construida de 7.375 m2 en tres plantas como un volumen en forma de L en pleno núcleo urbano de Oronoz.

La dirección de obra estará conformada por Peralta Ayesa, S.L.P., también redactores del proyecto, y la dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud se llevará a cabo por Magdalena Bengoechea Felipe.

Según ha informado el Gobierno foral en una nota, la oferta formativa del nuevo centro de FP de Oronoz estará compuesta por 13 ciclos formativos presenciales, "una oferta basada en la propuesta realizada por los ayuntamientos y los centros de la comarca de Baztan-Bidasoa que fue consensuada por el Departamento de Educación con la comunidad educativa de los valles del norte de Navarra y las entidades locales de la zona".

El centro de FP de Oronoz Mugairi integrará un ciclo de Formación Profesional Especial (Auxiliar de Alojamiento y Limpieza), dos ciclos de FP Básica (Informática de Oficina y Fabricación de elementos metálicos), cinco ciclos de Grado Medio (Gestión Administrativa, Mantenimiento Electromecánico, Cuidados Auxiliares de Enfermería, Mecanizado y Producción Agroecológica) y cuatro ciclos de Grado Superior (Administración y Finanzas, Mecatrónica Industrial, Integración Social y Asistencia a la Dirección). Todos ellos impartidos íntegramente en euskera. Se ofrecerán en horario de mañana todos los grados que sean posibles, según la disponibilidad de espacios y el número de alumnado matriculado. Se ha elaborado el programa de espacios a construir que alcanza una superficie construida total de aproximadamente 7.400 metros cuadrados.

El ciclo formativo de Grado Medio de Guía en medio natural y tiempo libre se ofertará en el IES Lekaroz, para lo cual se afrontarán todas las adaptaciones necesarias, ajustando las intervenciones al momento de entrada en funcionamiento del nuevo centro. Respecto al grado superior en Gestión Forestal y del Medio Natural, se implantará una vez haya finalizado la primera promoción del ciclo formativo de grado medio de Producción Agroecológica, si así lo justifican las necesidades educativas, laborales y sociales de la comarca.