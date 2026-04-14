Comienza este jueves la venta para público general de la nueva programación de verano del Teatro Gayarre

Archivo - El Teatro Gayarre. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Arrancando el 29 de mayo, el Teatro Gayarre se vestirá oficialmente de verano con un conjunto de 18 espectáculos. La venta de entradas para público general empezará este jueves, día 16, a partir de las 10 horas de manera simultánea tanto en taquilla como online en www.teatrogayarre.com.

La programación estival comenzará con un tridente teatral sanferminero compuesto por dos estrenos absolutos y el regreso de una emblemática compañía. 'Cuento de San Fermín. El musical de la fiesta', inspirado en el clásico Cuento de Navidad de Charles Dickens, abrirá el nuevo bloque veraniego con un destacado elenco de intérpretes navarros y la participación de La Pamplonesa, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, Gaiteros y Txistularis de Pamplona, Duguna Dantza Taldea y la Federación de Peñas.

Fermín Cariñena, en la dirección y dramaturgia, e Iñigo Casalí, en la composición y dirección musical, forman tándem para construir esta historia que tiene como protagonista a José Mari Asín en la piel de Francisco Artuch, un hombre avaro, tacaño y solitario que no celebra los Sanfermines. Esta propuesta para todos los públicos -con edad mínima recomendada de 6 años- es un proyecto de Cardo Producciones en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona y de la Fundación Municipal Teatro Gayarre.

Las funciones se llevarán a cabo en mayo (viernes 29 a las 20 horas, sábado 30 a las 19 y domingo 31 a las 19) y en junio (viernes 5 a las 20, sábado 6 a las 19 y domingo 7 a las 19).

Tras ellos, el viernes 12 de junio (20 horas) 'Susurros de fiesta' entrelazará cuatro historias escritas por los dramaturgos navarros Asier Andueza, Laura Laiglesia, Laura Molpeceres y Markos Goikolea para hacer un retrato emocional y diferente de los Sanfermines. Leire Ruiz e Iratxe G. Úriz, ideadoras del proyecto, compartirán escenario junto a Oier Zuñiga, Txori G. Úriz, Marta Juániz y José Mari Asín.

Como tercer y último escalón de esta particular 'escalerica', La Cubana volverá al Gayarre como plato fuerte de la oferta escénica de Pamplona desde finales de junio hasta bien entrado San Fermín. El conjunto catalán presentará su última comedia: 'La cuisine de ma cousine (La cocina de mi prima)'. Un "vodevil culinario que parte de la locura y fiebre gastronómica que nos ha pillado a todos en los últimos tiempos" para desarrollar un espectáculo cargado de "humor, música, canciones, color, ritmo, sorpresas y mucha complicidad local", anticipan.

Las 20 funciones íntegramente en castellano se llevarán a cabo desde el 25 de junio hasta el 12 de julio de miércoles a domingo (miércoles y jueves inicio de pase a las 20; viernes y sábados a las 17.30 y 21.30; domingos a las 18).

AL GAYARRE EN LA FACHADA

En agosto, llegará la tradicional cita teatral frente a la fachada con hasta seis espectáculos familiares de calle tanto en castellano como en euskera -todos ellos de entrada libre-. El primero será 'Triplette' de Labú & Cris Clown (jueves 20 de agosto, 19 horas), donde tres payasos nos invitarán a soñar y dejarnos llevar; en 'Muga' (viernes 21 de agosto, 19 horas), la compañía aragonesa Chachito Show combinará el clown, los títeres y la música para sumergir a los espectadores en un pedacito de la historia: el 'Tributo de las tres vacas'; además, la compañía navarra De Improviso aterrizará en el Gayarre con 'Acto completo 360º. Una historia improvisada' (sábado 22 de agosto, 19 horas) para hacer gala del arte de crear en el momento. Una semana después, en 'Welcome & Sorry' de Ganso y Cía (jueves 27 de agosto, 19 horas), dos amantes del teatro sin talento ni habilidades para la interpretación, se atreverán a representar un 'Hamlet' muy particular; mientras que Lorena Arangoa y Aintzane Baleztena presentarán en euskera 'Milagros eta Valentina' (viernes 28 de agosto, 19 horas); y Maleta Company y La Cie Balancetoi harán partícipes al público de 'Claudette (sábado 29 de agosto, 19 horas), una propuesta con marionetas y malabares.

SEPTIEMBRE

Ya en septiembre, en el interior del teatro, tras su paso por FETEN 2026 la compañía navarra Yarleku Teatro en colaboración con El Punto Gunea llegará con 'Los ladrones del tiempo / Denboraren lapurrak'. Una propuesta de teatro inmersivo que rescata la inolvidable historia de Momo y los Hombres Grises de Michael Ende en torno al valor del tiempo y el disfrute de la vida (pases en castellano el viernes 4 a las 17.30 y sábado 5 a las 17.30 y 19.30; pase en euskera el viernes 4 a las 19.30).

Unos días después, Amico Teatro con Ion Barbarin y Txori G. Úriz en escena, representará la comedia 'Inmatriculaciones. Oh, my God!' (miércoles 9 a las 20 horas); y Larunbe Danza ofrecerá en 'Stage on the Road' una experiencia inmersiva donde danza y entornos virtuales se dan la mano (jueves 10, viernes 11 y sábado 12 con pases a las 17, 18.15 y 19.30). Tras ellos, la compañía Almealera visitará el Gayarre y Navarra por primera vez con 'Yo nací en un surco de judías', recientemente reconocida con el premio al Mejor espectáculo FETEN 2026 (jueves 17, 20 horas). Se trata de una propuesta de teatro de objetos y documental que con ingenio e ironía aborda la falta de relevo en el campo.

Asimismo, Carles Sans se despedirá definitivamente de los escenarios con '¡Por fin me voy!' (sábado 19, 20 horas); desde Vitoria Pez Limbo compartirá una mirada ácida de la sociedad actual en 'Pulgas: humor corrosivo / Koxkak: umore garratza' (pase en castellano jueves 24 a las 18 horas y en euskera jueves 24 a las 20 horas); y la compañía de proyección internacional Yllana en coproducción con Sadler's Wells Teatro de Londres volverá en San Fermín Txikito con el espectáculo cómico para todos los públicos 'Flamenc Oh!' (domingo 27 a las 19 horas), una comedia gestual de amor, pasión y venganza.

OCTUBRE

La programación estival llegará hasta octubre con 'Cantando bajo las balas' (viernes 9 a las 20 horas) dirigida por el navarro Asier Andueza y producida por Luna Hiena Interacciones Culturales. Esta sátira musical se adentrará en el primer acto oficial franquista de la historia que tuvo lugar el 12 de octubre de 1936 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Lo hará a través de Ane Gabarain en el papel del cadáver invicto del General Millán Astráin, fundador de la Legión.

Y, por último, la música y el teatro de la compañía franco-argentina Mundo Costrini pondrán el broche de oro al bloque con el espectáculo para todos los públicos 'The Crazy Mozarts' (lunes 12 a las 19 horas).