Comienza la nueva matriculación de jauzi.eus, buscador de extraescolares en euskera

PAMPLONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Sortzen Elkartea, federación que agrupa diferentes estamentos de la educación pública, ha puesto en marcha una nueva campaña del buscador jauzi.eus, que permite localizar actividades extraescolares en euskera en la Comarca de Pamplona.

Jauzi recoge dos tipos de actividades extraescolares, la de varias apymas del modelo D público de la Comarca, y la de la oferta pública de algunos ayuntamientos. Recogiendo toda esta oferta en el buscador, Sortzen quiere informar a las familias sobre las actividades en euskera. En el caso de la oferta de las apymas, también existe la posibilidad de inscribirse desde el propio Jauzi, siendo el plazo de matrícula para estas actividades concretas del 22 al 31 de mayo.

Por el momento, participan este año en la iniciativa las apymas de Amaiur (Iturrama), Atargi (Villava), Auzalar (Orkoien), Bernart Etxepare (Txantrea), Hegoalde (Arrosadia), Joakin Lizarraga (Sarriguren), Mendigoiti (Mendillori), Patxi Larraintzar (Rochapea), San Francisco (Casco Viejo) y San Miguel (Noáin). En el caso de los ayuntamientos, participarán Ansoáin, Valle de Aranguren, Valle de Elorz y Zizur Mayor.

En palabras de la federación, "tenemos claro que antes de ofrecer nada en el buscador es muy necesario realizar un trabajo de concienciación en los centros". "La idea de que llevando al alumnado al modelo D se va a euskaldunizar está muy extendida entre las familias, y ese mensaje hay que completarlo y traerlo al contexto actual. Pusimos en marcha una campaña para concienciar a las familias de la importancia del ocio, de que la educación reglada en euskera no supone ni el 15% del tiempo del alumnado, y de que el resto del tiempo tiene una gran influencia en la transmisión y el desarrollo de euskera. Si queremos que todo el alumanado utilice el euskera con comodidad, necesitamos circuitos en euskera en casa y en el ocio (agenda cultural, extraescolares, ludotecas, cuentos, canciones, juegos, TV, películas, páginas web)", ha explicado.

El plazo de matrícula estará abierto entre el 22 y el 31 de mayo, y la comunicación sobre la composición de grupos desde las apymas se realizará entre el 1 y el 11 de junio, periodo en el que también se facilitará la información para realizar el pago y asegurar la plaza.