Comienza el proceso de transformación del antiguo edificio de Telefónica ubicado en la avenida de Bayona, en Pamplona

PAMPLONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El lunes 26 de enero, a las 18 horas, el auditorio de Civican acogerá una sesión de proceso de participación ciudadana sobre la planificación urbanística que busca transformar el antiguo edificio de Telefónica ubicado en la avenida de Bayona de Pamplona, en el barrio de San Juan.

El proceso participativo será un paso previo a la definición de la solución final concreta para este inmueble y marcará el inicio del proceso.

Como consecuencia del convenio firmado el pasado marzo por la empresa propietaria del inmueble, Gaiaz 38 Taldea S. L., a través de Abaigar Promoción y Construcción S. L. U, con el Ayuntamiento, la promotora arranca con el proceso de participación del PEAU que servirá para abordar la ordenación de un edificio que "actualmente carece de usos, y que antes estuvo destinado a instalaciones que ya no son necesarias".

El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha explicado en rueda de prensa que el objetivo es que "no sea una actuación de interés exclusivamente privado, particular, sino conseguir que aparezcan elementos propios del interés público".

"Se abre una oportunidad muy interesante para el barrio de San Juan, el Ayuntamiento va a estar pendiente de cuándo se nos presenta la propuesta, cuál es, y cómo podemos ayudar a mejorarla", ha subrayado, tras incidir en que el hecho de que aparezca "el interés público, que es nuestra obsesión en todo lo que son nuevos desarrollos".

El Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) tiene como objetivos directos regenerar el barrio, dotarle de un civivox, una infraestructura "largamente demandada por el vecindario", y ampliar el parque de viviendas de la ciudad incorporando vivienda protegida a la promoción.

La tramitación del PEAU como primer paso lleva la obligación de realizar un proceso participativo. Este se propondrá en torno a cuatro opciones: no intervenir, convertir el edificio en su configuración actual en viviendas, lo que no permitiría ubicar el su interior un futuro civivox para San Juan, o apostar por en un edificio residencial que albergue un civivox en sus plantas bajas.

En este segundo caso se vuelven a abrir dos diferentes escenarios sobre los que decidir: 13 o 16 alturas, diferente número de viviendas (libres y protegidas) y diferente cantidad de Superficie de cesión para la infraestructura cultural (de 1.000 a 1.600 m2 construidos).

Una vez se cierre este proceso, la empresa presentará al Ayuntamiento el documento definitivo del PEAU para su aprobación inicial y su pase a exposición pública para alegaciones. La participación está abierta a toda la ciudadanía.

El miércoles, el Consejo de Gerencia de Urbanismo conocerá, de la mano de la empresa promotora, las diferentes alternativas que se presentarán a la ciudadanía.

Posteriormente, el lunes, 26 de enero, se realizará en Civican una sesión presencial abierta a toda la ciudadanía que esté interesada y para la que no es necesaria inscripción. En ella, el equipo técnico presentará los contenidos, con apoyo de proyecciones o fichas explicativas.

En la sesión se recogerán cuestiones tales como la ordenación propuesta, alternativas manejadas, una referencia a la sostenibilidad económica de la actuación, etc.

Tras la exposición se pasará a la fase participativa en la que las personas participantes podrán preguntar y realizar valoraciones y, si es posible, el equipo redactor resolverá las dudas y consultas expuestas.

Para quienes quieran enviar aportaciones se ha previsto que durante 20 días está habilitada la dirección de mail info@deurbanabogados.com.

LAS CUATRO OPCIONES PARA EL EDIFICIO

Cuatro son las propuestas que se van a presentar a la ciudadanía, teniendo en cuenta como marco referencial criterios de diseño del barrio: densidad, compacidad, sostenibilidad y creación de nuevas dotaciones.

La primera posibilidad que se plantea es no intervenir. En ella se mantiene el uso terciario (oficinas) y la edificación actual que está vacía, "por lo que se seguiría degradando". En la actualidad "no existe una demanda de oficinas para esa tipología de edificio".

La siguiente alternativa es mantener la altura del inmueble, aunque pasando de 4 a 7 plantas en su interior. No podría albergar un civivox, pero se obtendrían aproximadamente 28 viviendas (5 protegidas y 23 libres). Como en la anterior opción, esta alternativa "no aporta ninguna ventaja al espacio urbano ni a las dotaciones públicas de la ciudad".

Las dos siguientes propuestas ya tienen espacio para una nueva dotación cultural, un centro civivox. En la primera, con 1.000 m2 construidos en dos plantas (baja + primera), y en la segunda, con 1.600 m2 (baja + dos alturas).

En parte, esto se debe al número de plantas diseñado para cada alternativa: 13 o 16, respectivamente. En ambos casos de explicará su integración en el barrio de San Juan.