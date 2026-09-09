Comienza la segunda fase de las excavaciones arqueológicas en la ronda del Obispo Barbazán, en el entorno de la Catedral

Imagen de las excavaciones arqueológicas en el entorno de la Catedral de Pamplona - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA-GORKA BEUNZA

PAMPLONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha puesto en marcha la segunda fase de los trabajos de excavación en el entorno de la ronda del Obispo Barbazán, en el entorno de la Catedral, con el objetivo de "ahondar en la investigación y el conocimiento de los orígenes de la ciudad y sus fortificaciones".

Esta segunda fase se centrará en el espacio colindante al lugar donde el año pasado se halló la llamada 'puerta de los Canónigos', un elemento singular entre los restos de la antigua muralla medieval de Pamplona.

Los trabajos permitirán ampliar el área excavada en las actuaciones llevadas a cabo en septiembre de 2025, para analizar con mayor detalle los niveles inferiores del sustrato y estudiar su relación con las estructuras constructivas de ese sector de las murallas.

La concejala de Cultura, Fiestas y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona, Maider Beloki, y el arqueólogo Iñaki Sagredo, responsable de la excavación, de la mano de la empresa Gestión Cultural Larrate, han presentado los detalles de los trabajos.

Según Beloki, "este proyecto es de especial importancia" para Pamplona porque "nos permite acercarnos a una parte de la historia que durante siglos permaneció oculta debajo de la tierra". A su juicio, esta segunda fase "tiene una importancia enorme", porque "no sólo hablamos de confirmar la existencia de una puerta o estudiar una estructura de defensa, sino que hablamos de continuar investigando diferentes etapas de la historia que se encuentran ocultas".

"Se trata también de comprender mejor cómo está construida Iruña y cómo ha ido transformándose a lo largo del tiempo", ha indicado, tras añadir que desde el Ayuntamiento "queremos apostar por la historia, por la memoria y por nuestra identidad". Esta segunda fase de las excavaciones, ha dicho, "representa una oportunidad para seguir descubriendo" la ciudad, "para conocer mejor nuestra historia y poner en valor un patrimonio que forma parte de la identidad colectiva".

Por su parte, Iñaki Sagredo ha mostrado su "esperanza" de que "en un futuro no lejano se pueda musealizar esa zona de la ciudad con un espacio abierto", y ha destacado que este "es un trabajo que no es obra pública" sino que es una labor "de investigación". "No es una obra en la que se vayan a retirar cosas, como ha pasado hasta la fecha, por desgracia, sino que lo que buscamos es cuidarlo y sobre todo ponerlo en valor, es decir, que en un futuro no lejano podamos hacer un museo al aire libre", ha incidido.

Se trata, ha continuado, de un proyecto "esperanzador" ya que "en Pamplona realmente no tenemos restos medievales". "Realmente queda muy poquito, por políticas anteriores que no han tenido cuidado en este patrimonio medieval y que, sin duda, hay que cuidarlo".

En un principio, las labores arqueológicas se centrarán en un área abierta de 10 por 5 metros, además de abrir nuevamente el sector donde está la 'puerta de los Canónigos'. No obstante, también se llevarán a cabo labores de topografía y fotogrametría en la zona. Además, dentro del conjunto se instalará un laboratorio de registro arqueológico y de gestión del material que se pueda encontrar, que permitirá analizar los hallazgos a la vez que continúan los trabajos de excavación.

La zona de trabajo se centrará en la parte donde actualmente se puede observar un arco ciego junto a la torre Barbazana, desde la 'puerta de los Canónigos' hasta la capilla Barbazana. Esta actuación permitirá estudiar e investigar las sucesivas construcciones realizadas a lo largo de los siglos en este enclave, que incluyen, por un lado, las distintas reformas de la catedral y, por otro, la incorporación de los baluartes defensivos desde el siglo XVI.

Además, se prevé obtener información sobre los usos que ha tenido este espacio a lo largo de los siglos, no solo desde el punto de vista defensivo, sino también como espacio de huertas y de tránsito vinculados al entorno de la catedral. Para poder llevar a cabo estos estudios, se procederá a la retirada de abundante material de relleno, que cubre toda la zona. Una vez analizados, la zona se volverá a cubrir con el material retirado.

Esta es una de las condiciones marcadas por la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra para autorizar las excavaciones, que no están vinculadas a ninguna obra civil sino a estudios de investigación. Estos trabajos forman parte de un proyecto de investigación con el objetivo de "profundizar en el conocimiento de las murallas de la ciudad de la Navarrería y que servirán para planificar un futuro proyecto que aúne todas aquellas fortificaciones y construcciones que pertenecieron al Reino de Navarra para darlos a conocer a la ciudadanía".

El Consistorio tiene previsto invertir 17.900 euros en los trabajos de excavación arqueológica de este entorno, que han comenzado esta semana con el desmonte de tierras, y que se prolongará durante la próxima semana con los trabajos propiamente arqueológicos.

Durante este tiempo de excavación, a partir de la próxima semana, se plantean distintas actividades encaminadas a dar a conocer los trabajos a la ciudadanía, como la habilitación de zonas de observación segura, que permitirán seguir el proceso, y la organización de visitas guiadas, que tendrá lugar los días 26 de septiembre y 3 de octubre a las 12 horas.

La inscripción para estas visitas deberá realizarse a través del teléfono de atención ciudadana 010 (948420100). Asimismo, se prevé ofrecer las conclusiones de los hallazgos en una exposición y en una jornada de presentación, que tendrá lugar el 26 de octubre, a las 19 horas, en Civivox Condestable.

LA 'PUERTA DE LOS CANÓNIGOS', EN UNA PRIMERA FASE

Los trabajos ahora anunciados vienen a completar los desarrollados en septiembre de 2025, en una primera fase de esta labor investigadora. Entonces, entre los días 15 y el 23 de septiembre, se llevaron a cabo trabajos arqueológicos en un espacio de 25 metros cuadrados junto a la torre Barbazana.

Los trabajos dieron con la denominada 'puerta de los Canónigos' en la antigua muralla medieval de la ciudad de la Navarrería. Fue un hallazgo "de especial relevancia, puesto que no existía información sobre su existencia". La puerta, de unas dimensiones "peculiares", apareció tapiada, cerca de la capilla Barbazana. Tenía 1,3 metros de ancho y tres metros de altura, con un dintel formado con un arco escarzano. Una vez analizada, se volvió a tapar por criterios de conservación del elemento descubierto.

Junto a la puerta, se hallaron también restos de cerámica romana, de tipo terra sigillata hispánica, además de cerámica romana común. Estos materiales y la presencia de un estrato ennegrecido remiten a los especialistas al siglo III d.C. La hipótesis que manejan es que ese estrato se corresponde con un incendio importante cuyos efectos ya se apreciaron en las sucesivas campañas de excavaciones en la catedral. Todo lo encontrado se llevó al Depósito Arqueológico de Gobierno de Navarra para su registro y custodia.