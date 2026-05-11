Comienzan este lunes las obras del nuevo centro de salud de Erripagaña, con un plazo de ejecución de 18 meses

PAMPLONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Este lunes comienzan las obras de construcción del nuevo centro de salud de Erripagaña. La obra se ha adjudicado por un importe de 9.068.718,58 euros (IVA incluido), y el plazo de ejecución es de 18 meses.

La nueva infraestructura, que se ha adjudicado a la empresa constructora Mariezcurrena S.L, se construirá en la Avenida Erripagaña s/n en Burlada, y cuenta con una superficie construida total de 3.835 m2.

Según se detalla en el programa funcional, el edificio se desarrollará en tres plantas y un pequeño aprovechamiento en cubierta.

En planta baja se situará admisión, parte del área de Atención Primaria, área de personal, locales de servicios y usos múltiples; en la primera planta el resto del programa de Atención Primaria y el centro de atención a la salud sexual y reproductiva (CASSYR); y en el sótano y en la cubierta diferentes locales para las instalaciones.

El área asistencial de Atención Primaria de Erripagaña contará con nueve consultas de medicina de adultos, ocho consultas de enfermería de adultos, cuatro consultas de pediatría, cuatro consultas de enfermería de pediatría, tres consultas especiales (urgencias, procedimientos y extracciones), una consulta de fisioterapia, tres consultas MIR, EIR, también tendrá circuito independiente para paciente respiratorio (dos consultas, sala espera, aseos y almacén), despacho para trabajo social y despacho para psicología, además de las áreas de apoyo (aseos, salas de espera, oficio).

En el área asistencial del Centro de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva se construirán cuatro consultas de matrona, una consulta de enfermería, cuatro consultas de ginecología y dos consultas para educadores sociales, además de las áreas de apoyo (aseos, salas de espera, oficio, almacén).

Para la redacción del correspondiente proyecto, se convocó una licitación pública de servicios de arquitectura, ingeniería y planificación, resultando adjudicatario el equipo formado por los arquitectos Andrés Martínez Tejada y Javier Andrés Larraz Andía, en colaboración con Jimena López Martínez, María Aznárez Álvarez y NAVEN INGENIEROS, S.L. Ingeniería.