Comienzan este lunes las obras "urgentes" de mantenimiento en el vaso de natación de Aquavox San Agustín

PAMPLONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este lunes han comenzado las obras de mantenimiento urgentes necesarias en el vaso de nado del Aquavox San Agustín, cuyo falso techo presenta un desprendimiento parcial tras las intensas lluvias de los meses de enero y febrero.

Tras una revisión realizada a finales de enero y el informe de personal técnico de PCH-IB S.A sobre el agravamiento de daños en los elementos metálicos perimetrales y el "riesgo inminente" de desprendimiento incontrolado, el Ayuntamiento ha procedido al cierre del vaso de nado.

Está previsto que la retirada de los materiales dañados se prolongue alrededor de un mes. Durante el tiempo que duren las obras, los usuarios con abonos permanentes o bonos temporales en vigor que utilizan esta piscina, podrán usar las instalaciones municipales de Aranzadi en el que se recomienda evitar los momentos de mayor afluencia (de 9 a 12 de la mañana y de 18.30 a 21 horas por la tarde). En los bonos temporales vigentes, se prorrogará automáticamente la duración del bono por el mismo tiempo que dure el periodo de cierre.

Las obras, con un coste aproximado de 30.000 euros sin IVA, cubren la retirada de todo el borde del techo en una franja aproximada de 2 metros de anchura, lo que incluye difusores, luminarias, placas del falso techo y sus elementos auxiliares, incluso aislamientos y cubriciones ignífugas que estén deterioradas y otros elementos que estén en riesgo de desprendimiento.

Como las inspecciones han sido visuales desde la playa del vaso de nado, "ya que no es posible el acceso de manera sencilla", cabe que, durante la intervención, al comprobar fehacientemente el estado de la degradación, "se constaten más necesidades".

Aquavox San Agustín es un centro deportivo termal construido en 2009 en el Casco Antiguo de Pamplona, y cuya finalidad es ofrecer unas instalaciones destinadas a la actividad física, en especial, a aquellas relacionadas con el medio acuático.

La instalación, de propiedad municipal, se gestiona a través un contrato de concesión de servicios que en estos momentos está prorrogado hasta el 30 de junio de 2026.

En sus 4.000 metros cuadrados de superficie este edificio alberga piscina cubierta, piscina de actividades y zona termal y de balneario con hidromasaje, duchas aromatizadas, pediluvio, fuente de hielo, sauna húmeda, sauna seca, relax o spa. Además, tiene sala fitness, sala de actividades, sala de spinning y gimnasio.

Sin embargo, "las permanentes averías y necesidades de mantenimiento" llevaron en 2025 al Ayuntamiento a hacer una valoración para "una posible intervención global".

La sociedad municipal Pamplona Ciudad Habitable-Iruña Biziberritzen, S.A. cifraba en 4,5 millones de euros las necesidades de inversión para la puesta a punto.