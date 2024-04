La Comisión Ejecutiva Regional del PSN muestra su "solidaridad y apoyo" a Sánchez y pide "respeto" a las instituciones

PAMPLONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva Regional del PSN ha mostrado este jueves su "solidaridad y apoyo" al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ayer miércoles anunció en una carta a la ciudadanía a través de la red social X que iba a cancelar su agenda pública unos días para "reflexionar" sobre su continuidad al frente del Ejecutivo tras las investigaciones a su esposa, Begoña Gómez.

Según han señalado desde la Comisión Ejecutiva en un comunicado, "en política hay ciertas líneas rojas que no se pueden cruzar, y con el presidente Sánchez se han traspasado todas las fronteras del acoso personal y familiar, por el mero hecho de la institución que representa".

"Nos encontramos en un momento de emergencia democrática. Esta estrategia de desinformación, acoso y bulos que está llevando a cabo la derecha de la mano de la extrema derecha ha cruzado límites que han puesto en riesgo claramente nuestra democracia", han apuntado.

A su juicio, "esta situación no es casual, es una estrategia perfectamente orquestada entre las derechas, que no asumen las reglas democráticas, y los pseudomedios de comunicación, que actúan de altavoz y esparcen el fango de una manera malintencionada para sembrar odio y desafección política". "No es una cuestión personal, es un ataque a las instituciones elegidas democráticamente, para alejarlas de la ciudadanía y deslegitimar nuestro Estado de derecho", han criticado.

Han añadido desde la Comisión que "los bulos, los discursos de odio y los populismos no aportan nada positivo a nuestra sociedad, por eso, las y los socialistas navarros nos unimos a la reflexión expresada por el presidente Sánchez y hacemos un llamamiento a la calma y a la crítica constructiva".

"Respetemos las instituciones de las que todos formamos parte y que representan al conjunto de la ciudadanía, que en su mayor parte no comparte estas estrategias propias de tiempos pasados. El Partido Socialista está fuerte y unido en torno a un presidente que defiende la democracia y que invita a reflexionar y reaccionar ante una situación en la que están en juego nuestros derechos y libertades", han manifestado.