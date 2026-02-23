La comisión de investigación verá este martes un escrito de Acciona sobre la incomparecencia de Entrecanales

Archivo - La presidenta de la comisión Irati Jiménez. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra se han dado por enteradas del escrito remitido por Acciona S.A. en relación con la petición de comparecencia de su presidente, José Manuel Entrecanales, y han acordado trasladarlo a la comisión de investigación sobre la adjudicación de obras públicas de este martes para la adopción de los acuerdos que procedan.

En su escrito de descargo, Acciona considera que el requerimiento de comparecencia dirigido a su presidente, quien no ha acudido en dos ocasiones a las citaciones de la comisión, podría "no ajustarse al marco normativo regulador de las comisiones de investigación", al entender que podría afectar a derechos fundamentales y no guardar relación directa con el objeto material de la investigación.

Asimismo, la mercantil expone que las alegaciones e informes jurídicos remitidos con anterioridad no habrían sido objeto de resolución expresa, circunstancia que, según indica, "habría generado una situación de indefensión".

En ese contexto, Acciona manifiesta haber mantenido una actitud de colaboración con los trabajos de la comisión, reflejada en la designación de representantes para comparecer y en la propuesta de comparecencias alternativas de responsables técnicos vinculados a las actuaciones investigadas.

Acciona defiende, a su vez, que no concurrirían los requisitos legales para apreciar una incomparecencia voluntaria, al haberse comunicado la imposibilidad de asistencia en determinadas fechas y haberse planteado la comparecencia mediante representantes designados.

Finalmente, la empresa estima que la controversia en torno a la procedencia de la comparecencia de Entrecanales responde a "una discrepancia de carácter jurídico-administrativo" y considera que, atendiendo a la naturaleza del conflicto planteado, una eventual remisión del asunto al Ministerio Fiscal podría resultar "desproporcionada".