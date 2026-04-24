La Comisión de Ordenación del Territorio aprueba la modificación del PSIS de la UPNA

Reunión de la Comisión de Ordenación del Territorio. - JESÚS M GARZARON - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Ordenación del Territorio (COT) del Gobierno de Navarra ha aprobado este viernes el visto bueno al expediente de modificación del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) del Campus de la Universidad Pública de Navarra (UPNA). En la práctica, este trámite supone que será el Ayuntamiento de Pamplona la institución encargada de continuar con todo el proceso, vía Plan General Municipal.

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha valorado "muy positivamente" la aprobación de la modificación del PSIS de la UPNA, impulsada desde la Dirección General de Ordenación del Territorio. "El Gobierno de Navarra ha logrado su objetivo de recuperar un espacio importante y emblemático para la ciudad, demandado desde hace muchos años", ha destacado.

La idea era "situar en la agenda pública la recuperación de una de las puertas de entrada a Pamplona, mejorar el funcionamiento de la UPNA poniendo a su disposición más terrenos, construir vivienda protegida a un precio asequible y ganar espacios verdes". "En suma, sacar del letargo una superficie que ahora quedará integrada en la ciudad", ha resumido el consejero.

El titular del Departamento de Cohesión ha recordado que el PSIS de la UPNA data de 1990. En 2025, el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y la UPNA aprobaron un convenio para la coordinación urbanística entre el PSIS del Campus de la UPNA y el Plan General Municipal de Pamplona. Fruto de aquel acuerdo "se impulsó el procedimiento urbanístico y hoy podemos decir que el Gobierno de Navarra ha cumplido sus compromisos", ha destacado.

El PSIS de la UPNA incluye más de 33.000 metros cuadrados para nuevas zonas verdes y 24.835 metros cuadrados para uso residencial, que se extenderá desde Arrosadia hacia la zona central de la universidad. Además, "se contribuirá a la infraestructura sostenible urbana de Pamplona, con el desarrollo de zonas verdes al sur del río Sadar, accesible y conectada al corredor fluvial con criterios sostenibles y de adaptación al cambio climático", detalla en un comunicado el Ejecutivo foral.

INICIO DEL PSIS DE LA UPNA EN TUDELA

La COT ha aprobado el inicio de los expedientes de modificación del PSIS 'Implantación universidad pública de Tudela' y del Plan Especial del Sector 1. Este trámite es fruto del acuerdo, de julio de 2025, entre el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Tudela y la UPNA para la "actualización de los compromisos" vinculados al desarrollo del campus de Tudela y la construcción de un nuevo centro educativo en esta localidad.

La modificación del PSIS se materializará en la construcción de dos nuevas infraestructuras educativas en los terrenos del campus, en los que se prevé una inversión de 11,8 millones de euros. Cuatro millones se destinarán a la ampliación del campus universitario con la construcción de un edificio polivalente. 7,8 millones se invertirán en el nuevo centro integrado de Formación Profesional, que se ubicará en la parcela del PSIS de la UPNA de Tudela.

MÁS TERRENO INDUSTRIAL PARA CAPARROSO

Por otro lado, la COT ha dado el visto bueno al inicio de la tramitación del expediente de modificación del PSIS para la implantación de un área industrial para grandes superficies en Caparroso. Así, la propuesta para modificar el PSIS del Polígono Industrial de Caparroso reducirá la superficie de uso polivalente de 30.426 metros cuadrados a 18.630 metros cuadrados, un 40% menos. De este modo, aumentará la superficie industrial para fortalecer el tejido productivo de Caparroso.

La modificación del PSIS del polígono responde a "la necesidad de aumentar la disposición de suelo industrial y la flexibilidad de disposición del mismo ante la falta de demanda de uso polivalente, suelo dotacional". Se trata de "solucionar los errores de detalle del planeamiento y parcelación vigentes para adaptarse a la nueva realidad industrial".