El comité de Anfas exige a la dirección que negocie un convenio de empresa "con contenido y con prontitud"

Concentración convocada por el comité de Anfas - ELA

PAMPLONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comité de Anfas (Asociación de personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus familias) ha exigido a la dirección que "muestre su esfuerzo en negociar un convenio de empresa con contenido y con prontitud, reconociendo la plantilla que tiene, su gran profesionalidad y valor".

En un comunicado, el comité, compuesto por los sindicatos ELA y LAB, ha criticado "la situación de conflicto colectivo que estamos viviendo". "Lamentablemente, la plantilla sigue sosteniendo la asociación, aunque con una precaria situación laboral. Tras más de 14 meses de negociación de un convenio ya caducado y con unos antecedentes de negociación de convenios pasados largos y tediosos, la realidad es que la dirección de Anfas sigue sin, siquiera, asegurar mantener el poder adquisitivo", han apuntado.

Las "exigencias" en las funciones y puestos, "así como las responsabilidades", son "cada vez mayores", pero "la plantilla sigue empobreciendo y la empresa sigue sin garantizar unas condiciones mínimamente dignas".

"Una vez más, la empresa está adoptando medidas de manera unilateral. Se observa claramente que no hay ninguna actititud de negociación. A pesar de no considerarse una empresa, Anfas ha cerrado el año 2025 con un beneficio de 129.000 euros. Esto evidencia que hay margen económico para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras", han apuntado.

Aún así, la dirección "sólo ha ofrecido una subida salarial muy inferior al IPC, situación que dirige a la plantilla hacia un mayor empobrecimiento". "La realidad de esta precariedad laboral de Anfas deriva en la gran movilidad y cambios que se producen día a día en la plantilla. Las profesionales entran en la asociación con la ilusión de aportar conocimientos, experiencia y tiempo, pero se acaban marchando por la inestabilidad de sus condiciones laborales y económicas", han remarcado.

Han anunciado, "muy a nuestro pesar", que "las trabajadoras nos vemos, de nuevo, obligadas a iniciar movilizaciones para conseguir unas condiciones dignas y, en consecuencia, mejorar la calidad de los servicios prestados a las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus familias".

"La responsabilidad de esta situación es total y absolutamente de gerencia. Si ante esta favorable situación económica no se ofrecen mejoras en las condiciones salariales, ¿cuándo se hará? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para que se reconozca nuestra labor?", han planteado.