El comité de INTIA convoca huelga ante el rechazo de la empresa a la propuesta de aplicación de la tabla salarial

Concentración convocada por el comité de INTIA - UGT

PAMPLONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comité de INTIA ha anunciado este miércoles el inicio una nueva fase de movilización que comenzará con una convocatoria de huelga, debido a que "después de meses de diálogo y de presentarle una última propuesta, la empresa sigue decidiendo no aplicar" la tabla salarial a los trabajadores subrogados "como al resto de la plantilla".

En un comunicado, desde el comité han criticado que "la respuesta de la empresa pública INTIA ha sido clara: un 'no' rotundo a la igualdad, un 'no' a aplicar la tabla salarial, un 'no' a una solución justa".

Según han señalado desde UGT, la empresa "mantiene una diferencia salarial de entre un 15% y un 20% por el mismo trabajo y la misma categoría". "Y eso tiene un nombre: discriminación", han manifestado.

En este sentido, han remarcado que "no vamos a renunciar a nuestros derechos". "No vamos a aceptar un trato inferior. No vamos a normalizar esta injusticia. Damos un paso más", han reivindicado, tras reclamar el "mismo salario" para el "mismo trabajo" y la "misma categoría".