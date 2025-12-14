Compagnia Finzi Pasca, creadora de espectáculos de Cirque du Soleil, evoca la esencia de Venecia este martes en Baluarte

Archivo - Imagen del especáculo 'TITIZÉ: A Venetian Dream'. - FUNDACIÓN BALUARTE - Archivo

PAMPLONA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Compagnia Finzi Pasca, creadora de espectáculos de Cirque du Soleil, presenta 'TITIZÉ: A Venetian Dream' el próximo 16 de diciembre a las 19.30 en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte. Esta propuesta, tercera de la Temporada principal 25-26 de Fundación Baluarte, "recrea la esencia de Venecia desde el lenguaje de los sueños" combinando artes circenses, música en vivo, danza y teatro.

Con un elenco de diez artistas multidisciplinares -acróbatas, actores y músicos-, 'TITIZÉ' invita al público a sumergirse en la ciudad de los canales a través de "un universo sutil y onírico, donde el pasado y el presente se mezclan". El espectáculo fusiona tradición e innovación a través de clown, lenguaje corporal, acrobacias y maquinaria escénica novedosa, destacan en una nota de prensa desde la Fundación Baluarte.

Su creador y director, Daniele Finzi Pasca, ha recogido "intuitivamente" las historias y anécdotas que inspiraron la creación de 'TITIZÉ', "sorprendido por la historia del teatro veneciano, su amor por el artificio y la sorpresa, los silencios, la noche, la niebla, el gusto por la mascarada, el velo que está en la base de la gramática de los sueños".

"Nuestra Venecia será soñada y vuelta a soñar, con un acento en la sensación de flotar que esta tierra provoca, suspendida en el tiempo y en el espacio, entre el agua y el cielo", detalla. Los espectadores encontrarán a "los Polichinela de Tiépolo, el arte de la acrobacia y la danza, la música y los gritos de los monstruos, las sombras de criaturas fantásticas que pueden aparecer de repente en cada esquina; su belleza descarada, su encanto decadente, los sonidos de los pasos, un elefante que huye por las calles de la ciudad...", apunta.

Fundada en 2011 en Lugano (Suiza), Compagnia Finzi Pasca es una de las compañías artísticas independientes más reconocidas del mundo. Con más de 40 producciones a su nombre, su trabajo combina teatro, danza, acrobacia, circo, ópera y documental, desarrollando un estilo propio basado en el Teatro de la Caricia y el Gesto Invisible. Sus creadores han dirigido ceremonias olímpicas y espectáculos para Cirque du Soleil, así como importantes óperas internacionales. Actualmente, la compañía mantiene seis espectáculos en gira, entre ellos esta producción realizada junto a la Fondazione Teatro Stabile del Veneto.

Las entradas para el público general tienen un precio de 19/29/38 euros. Los menores de 30 años pueden adquirir sus localidades por 15/23/30 euros durante todo el periodo de venta y por 6/9/11 euros los tres últimos días, presentando el Carnet Joven. Las localidades se pueden adquirir en la oficina y web de Fundación Baluarte, la taquilla y web del Auditorio Baluarte y el punto de información y venta de NICDO en el Centro Comercial La Morea.

'TITIZÉ: A Venetian Dream' es la segunda propuesta del Abono Danza y Circo de la Temporada 25-26 de Fundación Baluarte en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte. Las siguientes serán Le Ballet de l'Opéra National du Capitole, que presentará el 9 de abril Sémiramis y Don Juan; y el Ballet Nacional de España, que rendirá homenaje el 19 de abril a las obras del fotógrafo colombiano Ruvén Afanador.