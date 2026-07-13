La Comparsa protagoniza las mañanas sanfermineras y acompaña los principales actos de las fiestas

Imagen de un gigante por dentro. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las mañanas de San Fermín no pueden entenderse sin la presencia de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona. Desde las 9.30 horas, cientos de personas, sobre todo familias, acompañan a las 25 figuras en uno de los actos que más público congrega y que es, sin duda, una de las imágenes icónicas de las fiestas.

Uno de los momentos más especiales de cada jornada es el descanso, que tiene lugar hacia las 11 horas, con una duración aproximada de 30 minutos, cuando los niños tienen la oportunidad de acercarse a las figuras, fotografiarse con ellas y verlas desde una perspectiva distinta a la habitual. Además, cada día se organizan diferentes actividades durante el periodo de reposo para amenizar la espera y entretener al público infantil.

La Comparsa realiza cada día un trayecto diferente por las calles pamplonesas, de unas cinco horas aproximadas de duración. A lo largo del recorrido los gigantes bailan diferentes piezas a ritmo de gaita y txistu, entre las cuales intercalan jotas, valses y polkas. El punto de partida durante los días laborables es el Palacio de Ezpeleta, en la calle Mayor, excepto en las dos jornadas que coinciden con el fin de semana, cuando regresan a su ubicación habitual en la estación de autobuses de Pamplona, desde donde parten al día siguiente.

ACTOS INSTITUCIONALES Y DESPEDIDA

Además de los recorridos diarios, la Comparsa tiene un papel destacado en los principales actos institucionales de las fiestas. Después de su primera salida, el día 6 por la tarde, acompañan a la Corporación municipal durante la procesión del día 7, labor que repiten el día 14 en la Octava de San Fermín. Estos Sanfermines, como no podía ser de otra manera, los gigantes y cabezudos tuvieron un protagonismo especial en el lanzamiento del primer Txupinazo Txiki, el pasado 10 de julio, en el marco de la celebración del Día del Niño.

El próximo martes día 14, como todos los años, la Comparsa tendrá su última cita, a las 13 horas en la Plaza Consistorial, en uno de los actos más emocionantes de las fiestas. Será el momento de la despedida, en la que dirán adiós a los más pequeños, en este San Fermín 2026 y recibirán, un año más, el reconocimiento y cariño de la ciudadanía pamplonesa.