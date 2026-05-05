El Complejo Deportivo Aranzadi enfila la temporada estival con nuevos vestuarios tras una inversión de 570.000 euros

La Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona visita la reforma en el edificio de vestuarios del Complejo Deportivo Aranzadi. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Complejo Deportivo Aranzadi de Pamplona ha afrontado en los últimos meses una reforma integral del edificio de vestuarios, donde el Ayuntamiento ha invertido 570.000 euros para su renovación. La Comisión de Presidencia del Consistorio ha visitado este martes el espacio, tras finalizar las obras, que han durado cinco meses.

Durante este tiempo, se han realizado labores de reparación y mantenimiento de la estructura del edificio de vestuarios, el más antiguo del Complejo. Además, se ha renovado completamente el interior, sustituyendo equipamiento y revestimientos del suelo, paredes y techos, incluyendo también las zonas comunes del edificio. Este inmueble data de los años 70, ya que fue el primero que se construyó en el Complejo Deportivo, junto con una piscina exterior. El edifico fue renovado en el año 2000, pero desde entonces únicamente se habían realizado labores de mantenimiento, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

La reforma realizada ahora ha incluido no solo la mejora estética del edificio sino también de la accesibilidad y la usabilidad del mismo. Además, se ha procedido a adaptar la construcción a la normativa vigente, que ha evolucionado en las últimas dos décadas. En este sentido, se ha procedido a la renovación de la instalación eléctrica en baja tensión, para garantizar su seguridad y cumplir con las exigencias de resistencia en caso de incendio requerida con la Actividad Clasificada. Todo ello ha sido realizado por la empresa ERKI Construcción Sostenible SL.

Esta no es la única obra que está realizando el Ayuntamiento en el Complejo Deportivo Aranzadi. En la zona exterior, se está procediendo a la reparación integral de las playas de las piscinas. El año pasado se ejecutó una reparación parcial, que ha continuado este 2026, con el objetivo de que de cara al inicio de la temporada de verano toda la zona exterior esté lista. Para ello, se invertirán cerca de 700.000 euros.

Los trabajos en esta parte del Complejo incluyen el picado y reconstrucción completa de las playas, desde el rebosadero, para dar continuidad a las impermeabilizaciones, rehaciendo de nuevo el sistema de saneamiento y fontanería. Así, se ha demolido el pavimento cerámico que había antes y se está colocando un nuevo pavimento de gres porcelánico antideslizante. Estos trabajos los está desarrollando la empresa Lacunza Hermanos SL.

En la actualidad Aranzadi cuenta con dos piscinas exteriores gemelas, construida una al lado de la otra, para aprovechar la misma playa. Además, existe una piscina de chapoteo. El Complejo se completa con pistas deportivas y un vaso de piscina cubierta.

El año pasado, las piscinas de Aranzadi expidieron 12.387 entradas individuales y registró, durante el verano, un total de 23.960 abonos de temporada de diferentes modalidades.