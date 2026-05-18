La compraventa de viviendas en Navarra desciende un 3,5% en marzo

PAMPLONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas inscritas en los registros de la propiedad de Navarra en el mes de marzo alcanza un total de 685 operaciones, lo que supone un descenso del 3,5% con respecto al mes anterior y un aumento del 8,2% en términos anuales, según datos del Instituto de Estadística de Navarra.

Atendiendo al régimen de protección, el 95% de las viviendas transmitidas por compraventa son libres y respecto al mismo mes del año anterior aumentan un 10,7%. La compraventa de viviendas protegidas disminuye un 24,4% en el último año.

Según el estado de las viviendas objeto de compraventa, el 68% son usadas y en términos anuales se registra un ascenso del 15,3%. La compraventa de viviendas nuevas disminuye un 4,4% respecto al mismo mes de 2025.

En España, en términos anuales, el número de viviendas transmitidas por compraventa disminuye un 2,2%.

Por otro lado, en el mes de marzo se inscriben un total de 3.557 fincas en los registros de propiedad de Navarra, un 4,7% menos que hace un año. Las fincas rústicas disminuyen un 22,6% y las fincas urbanas aumentan un 6%.

En España, el número de fincas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad en marzo es de 219.493, lo que supone un 2,7% más que en marzo de 2025.

El 75,6% de las compraventas registradas en marzo en Navarra corresponde a fincas urbanas y el 24,4% a rústicas. En el caso de las urbanas, el 48,6% son compraventas de viviendas.

En términos anuales, la compraventa de fincas urbanas aumenta un 29,7% y la de fincas rústicas un 42,8%. En términos mensuales, la compraventa de fincas urbanas aumenta un 11,7% y la de fincas rústicas un 44,6%.

En España, en términos anuales, el número de compraventas aumenta un 1,5%.