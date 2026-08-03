Comprobar el tipo de suelo, el riesgo de incendio y la época del año, cuestiones a tener en cuenta al hacer una barbacoa

Zona de barbacoa precintada por el Gobierno de Navarra, ante el riesgo de incendio. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El lugar escogido para hacer el fuego, el nivel de peligrosidad del día a efectos incendios, y la temporada del año en la que se está son los tres factores clave a tener en cuenta a la hora de hacer una barbacoa este verano.

Las previsiones de Medio Ambiente se ciñen a cómo actuar con el fuego en zonas no urbanizables que, en principio, estén habilitadas para eso (barbacoas, merenderos, zonas de estancia de carreteras y autopistas etc.). En las zonas urbanas la normativa reguladora es la que establece cada entidad local, explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

La página web específica de portal www.navarra.es, en su sección dedicada a prevención de incendios forestales, recoge toda esta información, además de enlaces a la normativa de referencia y otras previsiones sobre fuego, como en lo relativo a circulación de vehículos o al uso de maquinaria, por ejemplo.

Contiene también la web un apartado de preguntas más frecuentes (FAQ) y permite el contacto de correo electrónico con la Central de Medio Ambiente (centralmedioambiente@navarra.es), cuyo teléfono también figura en la página. El número 646 594 948 admite llamadas y mensajes por WhatsApp. La central tiene atención telefónica directa de 8 a 22 horas los 365 días del año.

LO QUE HAY QUE TENER EN CUENTA

En Navarra hay que remitirse a la Orden foral de 2016 que regula el uso del fuego en prevención de posibles incendios forestales. Así, la normativa está vinculada al riesgo estimado de incendio forestal y se referencia a los parámetros de la web oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Ese riesgo se mide de forma específica para el terreno no urbanizable por término municipal y se ofrece en una página web específica, asociado a una gama de colores y para una horquilla temporal que abarca tres días.

Si el riesgo es muy alto o extremo, en términos absolutos se descarta el uso de fuego en cualquier espacio abierto de terrenos no urbanizable, preparados o no. Para niveles de riesgo más bajos (muy bajo / bajo / alto y moderado) la previsión se trabaja con un carácter más global. Hay que tener en cuenta que Navarra se divide en dos zonas en función de la climatología y el posible riesgo de incendios que se identifican como Zona Norte y Zona Sur.

Entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, considerada época veraniega, en la Zona Sur se prohíbe el uso del fuego y de utensilios generadores de calor, salvo en establecimientos hoteleros de categoría camping que dispongan de zona habilitada y equipos de extinción. En la Zona Norte, sin embargo, se permite el uso del fuego y elementos que se calienten en cualquier espacio abierto de terrenos no urbanizable eso sí, siempre en lugares habilitados para ello. En todo caso, las barbacoas que hayan sido precintadas por la autoridad competente no deben utilizarse mientras permanezcan precintadas

En suelo no urbanizable, el incumplimiento de las limitaciones puede dar lugar a sanciones administrativas, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan exigirse cuando el uso del fuego provoque un incendio forestal o cause daños a personas, bienes o al medio ambiente.