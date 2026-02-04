Comptos insiste en la "falta de racionalidad" del actual mapa local de Navarra

PAMPLONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comptos ha publicado el informe sobre el sector público local de Navarra, en el que insiste en "la falta de racionalidad del actual mapa local", ya que la mayor parte de los municipios tienen una población reducida y una estructura administrativa escasa. En su opinión, "un mapa más racional debería de agrupar entes locales para mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios".

El informe del órgano fiscalizador ofrece una visión sobre la organización y situación financiera de los entes locales a 31 de diciembre de 2023. Al igual que en los últimos ejercicios, el informe destaca la buena situación financiera del sector local.

El informe de la Cámara de Comptos señala que el sector público local de Navarra lo integran 701 entidades locales: 272 municipios, 345 concejos, 62 mancomunidades y 22 agrupaciones de municipios.

La Cámara de Comptos, que vuelve a insistir en la falta de racionalidad del actual mapa local, cita el informe la Ley de Reforma de la Administración Local de 2019, que tenía un doble objetivo: reagrupar entes locales a través de comarcas y crear un nuevo sistema de financiación. "Solo se ha cumplido este segundo objetivo, mientras que el nuevo mapa local sigue pendiente", ha expuesto.

En 2023, los entes locales de Navarra ingresaron 1.194 millones, de los que el 46% proviene de transferencias y el 44% de ingresos tributarios.

En cuanto a gastos, sumaron 1.116 millones, de los que el 79% corresponden a gastos de funcionamiento. Destaca el gasto en bienes corrientes y servicios y el de personal, con un 36% cada uno.

Respecto al ejercicio anterior, tanto los ingresos como los gastos aumentaron un cinco por ciento. El aumento de los ingresos se explica por el incremento del fondo de participación de las entidades locales en los tributos de Navarra, que aumentó en 30 millones. El de los gastos viene motivado por el aumento de los gastos de personal, concretamente en 43 millones, ha indicado Comptos.

MÁS AHORRO Y MENOS DEUDA

El informe destaca la buena situación financiera de los entes locales. En 2023, el ahorro neto (resultado tras pagar los gastos de funcionamiento y la carga financiera) aumentó un 9 por ciento, llegando a los 130 millones. La deuda viva también tuvo una evolución favorable, ha comentado la institución, ya que se redujo un 15% para situarse en 100 millones. Y el remanente de tesorería para gastos generales aumentó el 7% y alcanzó los 401 millones.

Por tanto, la situación económica global del sector local de Navarra es "saneada" y continúa en la senda de mejora de los últimos ejercicios, según Comptos.

El informe ofrece datos sobre contratación pública. En 2023, los entes locales adjudicaron 729 contratos por un importe de 650 millones. Destacan los contratos de obras y servicios, que representan el 50 y 37% del total respectivamente. El 69% de los contratos se realizaron mediante procedimientos abiertos con concurrencia.

La Cámara de Comptos recomienda aprobar las medidas legislativas y administrativas para completar la reestructuración de la administración local; aprobar el desarrollo reglamentario del régimen jurídico del control interno; y reformar la contabilidad local para adaptarla al Plan General de Contabilidad Pública.