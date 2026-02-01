Una concentración en Pamplona rechaza el uso de perros de caza y reclama una Ley de Bienestar Animal "sin exclusiones"

Concentración en contra del uso de perros de caza. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de personas se han concentrado este domingo en Pamplona para protestar por el uso de perros en la práctica de la caza y para reivindicar una Ley de Bienestar Animal "sin exclusiones".

La movilización responde a una convocatoria de la Plataforma No a la Caza que se ha celebrado en 44 ciudades españolas y 41 fuera del país. En Pamplona ha tenido lugar a las doce del mediodía en la Plaza del Castillo. Los asistentes, algunos de los cuales han acudido acompañados de sus mascotas, se han colocado alrededor de una horca donde colgaba una escopeta de caza. Han mostrado una pancarta con el lema 'No a la caza con galgos y otras razas' así como carteles con mensajes como 'Merecen igualdad de derechos' o 'Protección para todos'. También se ha coreado 'No a la caza'.

En un manifiesto, desde la Plataforma recuerdan que este 1 de febrero, para el cazador, "termina una temporada" pero para los perros "comienza el juicio final". "Se les mide, se les pesa, se les examina y se les descarta. Si no fueron lo suficientemente rápidos, si su instinto flaqueó o si simplemente el coste de mantenerlos supera su rendimiento, el veredicto es el descarte", han destacado.

En este sentido, han lamentado que "hemos permitido, como sociedad, la creación de una frontera invisible y cruel" donde el "perro del hogar" está "protegido por leyes", mientras que al de caza la ley "mira de reojo para no ver su sufrimiento".

"No nos conformamos con parches ni aceptamos leyes cobardes que se detienen ante los intereses de unos pocos. No toleramos leyes a medias que dejen atrás a quienes más protección necesitan", ha manifestado, para exigir una "ley sin exclusiones" que reconozca "que el latido de un perro de caza es igual al de cualquier otro".

La Plataforma No a la Caza ha destacado que "la tradición no es un cheque en blanco para la barbarie". "La verdadera civilización de un pueblo se mide en cómo trata a los más vulnerables y hoy los perros de caza son el símbolo de nuestra mayor vergüenza como país", ha subrayado.

Igualmente, ha recordado al lobo ibérico que "sigue siendo perseguido y sentenciado por el odio y el mito" y al jabalí "convertido en el nuevo enemigo público. Masacrados bajo el pretexto del control poblacional o sanitario". "No descansaremos hasta que el 1 de febrero sea sólo el recordatorio de una oscuridad que logramos vencer", ha remarcado.