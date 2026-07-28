Concierto este miércoles en el Bosquecillo del grupo de metal The Blackening. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Salas de Música en la Calle' presenta este miércoles, de la mano de Krawill, el concierto de la banda de metal y hardcore pamplonesa, The Blackening. La actuación, como el resto de las que conforman el ciclo, se celebrará a las 20 horas en el escenario del Bosquecillo.

The Blackening es una banda de metal y hardcore moderno fundada en Pamplona en el año 2019, que se ha ido consolidando en estos años en la escena del metal navarro. Está formada por Álvaro Navarro (voz y guitarra), Miguel López (guitarra), Paco Ortega (bajo y coros) y Jorge Gaspar (batería). Con un sonido rudo y afilado, y letras en inglés, combinan en su estilo el groove metal de los años 2000 con el hardcore actual, dando forma a un directo contundente.

Su discografía oficial incluye un primer álbum 'Stultifera (Heaven of Madness)', publicado en 2022, con el que se dieron a conocer en el circuito. A este primer trabajo le siguió en el año 2024 el EP Rough Sense of Hapiness, un trabajo de corta duración que incluía cuatro temas. En noviembre de 2025 publicaron su último single, 'Nothing to say', como anticipo a la publicación de su próximo álbum, previsto para septiembre.

El ciclo 'Salas de Música en la Calle' comprende ocho conciertos en Pamplona todos los miércoles, entre el 17 de junio y el 2 de septiembre, a las 20 horas en el Bosquecillo. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Pamplona, en colaboración con Navarra Music Commission y NICDO, pretende apoyar a espacios y locales que promueven y trabajan por la promoción de música, desde diferentes ámbitos y con iniciativas diversas. La próxima propuesta, el 5 de agosto, será el concierto de la banda de rock alternativo en euskera Zinez, de la mano de Laba.