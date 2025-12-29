Concluyen las obras del nuevo carril de incorporación a la A-15 en Izurdiaga

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, visita el nuevo carril de incorporación a la autopista A-15 en Izurdiaga - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra ha concluido las obras del nuevo carril de incorporación a la A-15 a la altura de Izurdiaga, en sentido Pamplona.

Las obras fueron adjudicadas por un importe de 1,2 millones de euros con el objetivo de dar salida directa a los vecinos de Izurdiaga, Errotz, Urritzola e Irurtzun, y reducir el tiempo y la distancia para la incorporación de los vehículos que circulan en sentido Pamplona. Además, se podrá "descongestionar el tráfico que actualmente circula por la travesía del municipio".

El consejero de Cohesión Territorial del Ejecutivo foral, Óscar Chivite, ha manifestado la "importancia" de la intervención para los 2.600 vecinos de Izurdiaga, Errotz, Urritzola e Irurtzun, ya que supone "una conexión más rápida con Pamplona".

Ha destacado que "el fin de las obras del carril de incorporación a la A-15 se materializa en la mejora sustancial de la movilidad de los vehículos entre las localidades, así como la seguridad de los y las vecinas".

El titular del departamento ha valorado la infraestructura como la solución a "una demanda reiterada" para los vecinos de la zona, y ha puesto en valor el "compromiso" del Gobierno de Navarra para "sacar el tráfico de la travesía de Izurdiaga".

Además del consejero Chivite, han acudido a la visita el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Irurtzun, Txiki Iriarte; Karlos Martí, concejal del Ayuntamiento de Arakil; y Joseba Uharte, vocal del concejo de Izurdiaga, que han atendido a la explicación sobre las características de la intervención a cargo del jefe de Sección de Proyectos y Obras de Acondicionamiento, Francisco Ansorena.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INTERVENCIÓN

La actuación, que se inició el pasado mes de agosto y se ha desarrollado en dos fases solapadas, incluye una nueva glorieta en la NA-7010, en el punto kilométrico 21+400, con una calzada de ocho metros y una isleta central de veinte metros de diámetro.

Mientras, el carril de acceso que arranca desde la nueva glorieta, en el punto kilométrico 111, tiene una longitud total de 815 metros, donde los 370 metros iniciales son de calzada única, y, el resto corresponde al carril de aceleración incluida la cuña final.