Concluyen las obras de rehabilitación integral del segundo edificio del centro de FP Educadoras de Pamplona

Nuevas instalaciones del centro de FP Educadoras de Pamplona. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pasado 28 de septiembre el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra concluyó la ejecución de las obras de rehabilitación del edificio B del centro integrado Escuela de Educadoras y Educadores, en la Avenida de Zaragoza del barrio de la Milagrosa de Pamplona. De esta forma, terminan las obras del nuevo centro formativo y concluye un proyecto que comenzó su andadura en 2024.

El proceso se ha desarrollado en dos fases: una primera de adaptación del antiguo edificio del colegio público Victor Pradera-Paderborn, transformado en un nuevo centro específico de FP, cuyas obras se desarrollaron entre junio y septiembre de 2024, y una segunda fase de reforma y rehabilitación del edificio B para adaptar los espacios requeridos por la normativa específica de los ciclos que se imparten, así como de la actividad clasificada necesaria, que comenzó en el mes de noviembre de 2025 y acaba de concluir la empresa adjudicataria, Servicios Inserlantxo, S.L., por un importe de 1.102.174 euros, que se suman a los 410.065 euro de inversión de la primera fase.

El centro de FP CI Educadoras, puesto en marcha en el año 1986, no disponía de un espacio propio, compartía instalaciones en el Palacio de Ezpeleta en la calle Mayor de Pamplona con la Escuela Oficial de Idiomas a Distancia (EOIDNA) y el Consejo de Navarra. La construcción del nuevo colegio Paderborn-Lezkairu y el traslado al Soto de Lezkairu del alumnado del antiguo colegio Victor Pradera, permitió que el Departamento pudiera transformar el antiguo colegio en un nuevo centro de FP exclusivo para el CI Educadoras.

"Así el espacio se destina solo a sus enseñanzas y está ubicado en un espacio propio, diferenciado y en un entorno, el barrio de Milagrosa, muy adecuado a la oferta de ciclos de Educadoras (Educación Infantil, Integración Social, Atención a Personas en Dependencia, Animación Sociocultural y Turística, Igualdad de Género, Mediación Comunicativa) y a las posibilidades de intervención socioeducativa de los mismos en la zona, al ser el centro un referente en Navarra en la familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad", señalan desde el Ejecutivo foral.

La actividad del CI Educadoras en esta nueva ubicación comenzó en el curso 2024-2025 y ha convivido con el desarrollo paulatino de las obras del edificio denominado B, ahora finalizadas. Estas han sido ejecutadas según el proyecto redactado por Ignacio Cordero Fort, Jokiñe Crespo Garbisu, Laura Hernández Sanz y Santiago Virto Calleja. Ha consistido en la rehabilitación integral del edificio para "mejorar notablemente en seguridad", habilitando una segunda escalera de evacuación, en accesibilidad, dotándolo de un nuevo ascensor y eliminando las barreras arquitectónicas interiores, y en funcionalidad.

Se han adaptado los espacios interiores a las necesidades de aulas y talleres del centro educativo en una superficie construida total de 1.219 metros cuadrados en tres plantas: en planta semisótano se han habilitado 3 talleres, un almacén y aseos; en planta baja un taller de 345 metros y en planta primera de un aula Ateca, un aula ordinaria, dos tutorías, una biblioteca y aseos. En total, el CI Educadoras tiene ahora instalaciones disponibles por un total de 3.355 m2. En el presente curso 2026-2027, el alumnado de los diferentes ciclos de Ci Educadoras asciende a 496 personas.