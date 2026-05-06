Condenado a un año de prisión un exconcejal de Estella que gastó con fines privados 9.623 euros de dinero público

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PAMPLONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a un año de prisión a un exconcejal del Ayuntamiento de Estella y expresidente de la empresa municipal Gedemelsa que dispuso para gastos privados de 9.623,49 euros. Se trata de Fran Moleón, quien dimitió de su cargo como edil del PSN en febrero de 2025 por estos hechos y se dio de baja también como afiliado del partido.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la conformidad del inculpado con los hechos y penas propuestas por las acusaciones determinó que se dictara sentencia el pasado 27 de abril sin necesidad de celebrar el juicio previsto ante un jurado popular. El procesado, que reintegró la cantidad total, ha sido considerado autor de un delito de malversación de caudales públicos.

Según recoge la resolución judicial, el encausado fue concejal del consistorio de Estella y presidente de la empresa municipal Gedemelsa desde julio de 2024 hasta el 20 de febrero de 2025. Creada por el Ayuntamiento en 2007, esta sociedad tenía por objeto la promoción turística de la ciudad.

Durante el ejercicio de su cargo, "con ánimo de obtener un enriquecimiento patrimonial ilícito", el acusado dispuso "sin autorización legal" de la citada cantidad para gastos privados "que no tenían relación con el objeto de la sociedad ni con su condición de presidente de la misma", según reza la sentencia.

El magistrado presidente del tribunal del jurado ha acordado suspender la pena de prisión a condición de que el condenado, que ha sido inhabilitado por tiempo de 3 años para cargo o empleo público, no vuelva a delinquir en un plazo de 2 años.