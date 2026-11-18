Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a un total de 7 años y 6 meses de prisión a un hombre que amenazó de muerte a su pareja y, además, agredió sexualmente a una hija menor de edad de esta, a la que realizó tocamientos.

La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, fija las siguientes penas de prisión por cuatro delitos, los dos primeros cometidos respecto de su pareja y los otros dos sobre su hijastra. Así, ha sido condenado a 6 meses de prisión por un delito de amenazas graves, 2 años, 6 meses y un día por un delito contra la intimidad, 4 años y un día por un delito de agresión sexual sobre persona menor de edad y 6 meses más por un delito de exhibicionismo también ante persona menor de edad.

El acusado, natural de Colombia, de 43 años, no podrá comunicarse ni acercarse a su expareja y a la menor a menos de 200 metros durante un total de 6 y 9 años, respectivamente. Además, respecto de la niña, deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de 8 años. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a su ex con 5.000 euros y a la menor con 15.000 por el daño moral causado.

El procesado conoció a la víctima en Colombia en 2014. Entablaron amistad y, a los pocos meses, iniciaron una relación de pareja y convivencia conjunta. La mujer tenía una hija, nacida en 2009, que consideraba al encausado "como un padre". La pareja tuvo una hija ese mismo año 2014.

En abril de 2023, la familia -los cuatro integrantes- se trasladó a España en 2021, a una localidad de la comarca de Pamplona. Primero convivieron con los hermanos y la madre de la mujer y, en abril de 2023, se mudaron a otra vivienda.

Ante la voluntad expresada por la mujer de dar por finalizada la relación y marcharse de casa, según consta en la sentencia, el inculpado le dijo que conocía a personas capaces de matarla. Textualmente, afirmó que esas personas "te pueden pegar un tiro en la cabeza".

En febrero de 2024, añade la resolución judicial, el condenado obligó a su hija menor a que desbloqueara el teléfono de su madre para revisarle sus comunicaciones.

Por otra parte, respecto a los delitos cometidos sobre su hijastra, la sentencia considera probado que entre octubre y noviembre de 2022 le realizó tocamientos de índole sexual. En febrero de 2024, el hombre volvió a perpetrar tocamientos a la menor y, además, se masturbó frente a ella.

Como consecuencia de estas agresiones sexuales, según se relata en la resolución, la víctima padece una disfunción ansioso-depresiva, consistente en afectación en las relaciones interpersonales y sentimientos de culpabilidad, así como una tendencia al aislamiento social y familiar.

El pasado mes de mayo, el acusado ingresó en la cuenta de la Audiencia 14.000 euros para abonar la responsabilidad civil, motivo por el cual en la sentencia condenatoria se ha apreciado la atenuante de reparación del daño.